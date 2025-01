La Toyota Prius continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama delle auto ibride, e per il 2025 si prepara a lanciare una serie di aggiornamenti tecnologici che la renderanno ancora più interessante. Con l’intento di fornire un’esperienza di guida sicura, efficiente e connessa, la nuova edizione della Prius si posiziona come una scelta ideale per gli automobilisti che desiderano un veicolo attento all’ambiente e ricco di innovazioni.

Il geofencing: un’innovazione cruciale

Una delle novità fondamentali della Toyota Prius 2025 è rappresentata dal sistema di geofencing. Questa tecnologia avanza nella gestione dell’uso della batteria, analizzando le condizioni stradali e il traffico per raccogliere dati sui percorsi abituali e sullo stile di guida. Grazie a questo sistema, la Prius può massimizzare l’autonomia elettrica, preservando la carica della batteria quando si avvicina a zone a basse emissioni come le ZTL (Zone a Traffico Limitato). Ecco come funziona:

Riconosce le aree a basse emissioni. Passa automaticamente dalla modalità ibrida a quella elettrica. Riduce l’impatto ambientale e i costi di carburante.

Questa funzione non solo aiuta a rispettare le normative sulle emissioni, ma offre anche un vantaggio economico, rendendo la Prius un’ottima scelta per chi desidera entrare in queste aree senza preoccupazioni.

Chiave digitale: accesso semplificato

Un’altra chicca tecnologica della nuova Prius è la chiave digitale, gestibile tramite un’app dedicata. Questo sistema consente di registrare fino a cinque utenti, semplificando l’accesso al veicolo. Gli automobilisti possono utilizzare il proprio smartphone per:

Sbloccare le portiere. Avviare il motore.

Questa funzionalità è particolarmente vantaggiosa per chi condivide l’auto, poiché semplifica la gestione delle chiavi. Inoltre, la Prius 2025 è dotata del sistema Toyota T-Mate e del Toyota Safety Sense, che includono assistenti alla guida come:

Sistema pre-collisione (PCS).

Riconoscimento della segnaletica stradale (RSA).

Cruise control adattivo (ACC).

Questi strumenti sono progettati per aumentare la sicurezza e ridurre il rischio di incidenti.

Un powertrain ibrido plug-in

Sotto il cofano, la Toyota Prius 2025 è equipaggiata con un powertrain ibrido plug-in che sviluppa una potenza complessiva di 223 CV. Questo sistema combina un motore termico con un’unità elettrica alimentata da una batteria da 13,6 kWh, ricaricabile all’esterno. I vantaggi includono:

Autonomia elettrica di 86 km nel ciclo misto.

Autonomia di 110 km in città, secondo il protocollo WLTP.

Questi valori consentono a molti automobilisti di coprire gran parte dei loro spostamenti quotidiani utilizzando solo energia elettrica, contribuendo così a ridurre le emissioni di CO2.

Un equipaggiamento ricco di tecnologia

La Toyota Prius 2025 è ricca di tecnologie innovative, tra cui:

Telecamere a 360 gradi.

Avviso di presenza ostacoli posteriori con frenata automatica (RCTAB).

Sensori di parcheggio intelligenti anticollisione (ICS).

Questi strumenti rendono la guida più semplice e sicura. Inoltre, la Prius è dotata di un sistema di monitoraggio della presenza dei passeggeri nei sedili posteriori (RSRS) e di assistenza all’uscita sicura dall’auto (SEA), contribuendo a prevenire incidenti in situazioni di traffico intenso.

In conclusione, la Toyota Prius 2025 si presenta come un’auto all’avanguardia, capace di unire prestazioni elevate a tecnologie innovative e sostenibili. Con la sua nuova dotazione e le funzionalità avanzate, rappresenta un passo importante verso il futuro della mobilità, offrendo un’esperienza di guida che punta su sicurezza, connettività e rispetto per l’ambiente. I prezzi partono da 42.200 euro, un investimento che può rivelarsi vantaggioso nel lungo termine.