La Triumph Bobber TFC è un esempio straordinario di come la tradizione motociclistica britannica possa evolversi e adattarsi ai tempi moderni, mantenendo al contempo un forte legame con il suo patrimonio. Questo modello, lanciato da Triumph, si distingue non solo per il suo design accattivante, ma anche per le prestazioni e la qualità dei materiali utilizzati. Con un prezzo di partenza di 20.500 euro, la Bobber TFC è un investimento notevole, ma per gli appassionati di moto custom, rappresenta un’opzione irresistibile.

Caratteristiche uniche della Bobber TFC

La Triumph Bobber TFC è una versione esclusiva della Bonneville Bobber, realizzata in serie limitata e caratterizzata da una serie di miglioramenti che la rendono unica nel suo genere. Con una potenza di 77 CV proveniente dal suo motore bicilindrico parallelo da 1200 cc, la Bobber TFC offre prestazioni notevoli. Uno degli aspetti più impressionanti di questo modello è la riduzione del peso: con 14 kg in meno rispetto alla versione standard, la Bobber TFC si presenta più agile e maneggevole, permettendo ai piloti di godere di un’esperienza di guida senza pari.

Pacchetto ciclistico di alta qualità

Uno dei punti di forza della Bobber TFC è il suo pacchetto ciclistico di alta qualità. Triumph ha dotato questa moto di sospensioni Öhlins, una scelta che riflette l’attenzione ai dettagli e la volontà di offrire il massimo in termini di prestazioni. Le caratteristiche includono:

Forcelle NIX 30 da 43 mm completamente regolabili all’anteriore. Monoammortizzatore con regolazione del precarico e del ritorno al posteriore, garantendo un comfort di guida superiore.

Il sistema frenante della Bobber TFC è stato potenziato con l’adozione di freni Brembo M50 monoblocco radiali a quattro pistoni, che operano su dischi da 310 mm. Questa combinazione offre una potenza di arresto eccezionale, garantendo al pilota un controllo ottimale in ogni situazione.

Design distintivo e materiali premium

Non è solo la meccanica a rendere la Bobber TFC così attraente; il design gioca un ruolo fondamentale. La moto presenta una carrozzeria in fibra di carbonio, che contribuisce a ridurre il peso e migliora l’estetica complessiva. Lo scarico Akrapovic, con doppi terminali, non solo offre un suono coinvolgente, ma è anche un elemento visivo distintivo che attira l’attenzione. La colorazione bicolore esclusiva, insieme ai dettagli dorati e alla sella in pelle di alta qualità con ricami dedicati, conferisce alla Bobber TFC un aspetto lussuoso e raffinato.

Il motore bicilindrico da 1200 cc è una vera e propria icona della casa motociclistica, capace di erogare 77 CV. Sebbene la potenza possa sembrare contenuta rispetto ad altre moto sportive, la combinazione di un peso ridotto e di un pacchetto ciclistico di alta qualità garantisce un’esperienza di guida che supera le aspettative.

Un pezzo da collezione

La produzione limitata di questo modello significa che solo un numero selezionato di motociclisti avrà l’opportunità di possedere una Bobber TFC, rendendola un pezzo da collezione per gli appassionati. Triumph ha sempre avuto una reputazione di eccellenza nel design e nella produzione di motociclette, e la Bobber TFC rappresenta il culmine di questa tradizione. Ogni dettaglio è stato curato con attenzione, dalla scelta dei materiali alla lavorazione artigianale.

La Bobber TFC non è solo una moto; è un tributo alla storia della Triumph e un passo audace verso il futuro delle custom bike. Le caratteristiche innovative, unite a un design classico, la rendono una scelta perfetta per chi cerca un mezzo non solo per spostarsi, ma per vivere un’esperienza di guida unica. Con il suo mix di innovazione e tradizione, la Bobber TFC rappresenta la continua evoluzione di Triumph nel panorama motociclistico globale.