Il Motor Bike Expo 2025, tenutosi a Verona, ha rappresentato un’importante vetrina per Triumph Motorcycles, che ha presentato tre modelli esclusivi celebrando la propria storia e innovazione. Quest’anno, l’attenzione è stata focalizzata sulla Bonneville Bobber TFC, la Rocket 3 Evel Knievel e la Bonneville T120 Elvis Presley. Queste moto non solo catturano l’attenzione per il loro design accattivante, ma anche per il loro profondo legame con la cultura pop e il mondo del custom.

Bonneville Bobber TFC: l’essenza del custom

La Bonneville Bobber TFC (Triumph Factory Custom) ha subito affascinato gli appassionati presenti alla fiera. Questo modello è prodotto in una tiratura limitata di soli 750 esemplari, rendendolo un vero e proprio oggetto di culto per i collezionisti. La Bobber TFC si distingue per:

Telaio alleggerito, che offre una maneggevolezza senza pari. Componenti in fibra di carbonio, che migliorano sia l’estetica sia le prestazioni. Livrea esclusiva, con dettagli curati nei minimi particolari, che mette in risalto l’artigianalità e il design distintivo di Triumph.

Tra le caratteristiche tecniche di spicco troviamo i doppi terminali Akrapovic, che conferiscono un suono inconfondibile e aggiungono un tocco di eleganza grazie alle finiture in carbonio. Ogni dettaglio della Bonneville Bobber TFC è stato pensato per offrire un’esperienza di guida unica, rendendo questo modello un punto di riferimento per chi cerca non solo una moto, ma un pezzo di storia motociclistica.

Rocket 3 Evel Knievel: potenza e stile

Non meno affascinante è la Rocket 3 Evel Knievel, un tributo all’iconico stuntman americano. Questa moto è equipaggiata con il motore di serie più grande al mondo, con una cilindrata di ben 2.458 cc, capace di offrire prestazioni straordinarie e un’accelerazione mozzafiato. Prodotta in un’edizione limitata di 500 esemplari, la Rocket 3 si presenta con:

Livrea dedicata che richiama lo spirito audace di Evel Knievel.

Dettagli esclusivi frutto della collaborazione con la famiglia di Knievel, rendendo questa moto un omaggio autentico alla leggenda.

Ogni esemplare è contrassegnato da un numero di serie unico, rendendolo un must per i collezionisti e gli appassionati di motociclismo. Con un prezzo di partenza di 29.995 euro, la Rocket 3 Evel Knievel rappresenta un investimento in termini di prestazioni e cultura motociclistica.

Bonneville T120 Elvis Presley: un tributo al Re del Rock

Infine, il Motor Bike Expo ha visto la celebrazione di un’icona della musica: Elvis Presley. La Bonneville T120 Elvis Presley è un’edizione speciale limitata a 925 esemplari, che rende omaggio all’amore del “Re del Rock” per il marchio Triumph. Negli anni ’60, Elvis possedeva una Bonneville e ne regalò anche ad alcuni amici, dimostrando il legame speciale tra il cantante e la casa motociclistica britannica.

Questo modello si distingue per una colorazione esclusiva e dettagli estetici che evocano l’eleganza senza tempo di Elvis. Ogni moto è un pezzo unico, con finiture che richiamano lo stile distintivo di Presley, rendendola non solo un veicolo, ma anche un simbolo di un’epoca. La Bonneville T120 Elvis Presley è un perfetto equilibrio tra nostalgia e modernità, un tributo che non può mancare nella collezione di un appassionato.

L’innovazione e la tradizione di Triumph

Con questi tre modelli, Triumph ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di coniugare innovazione, tradizione e personalizzazione. Ogni moto rappresenta non solo una meraviglia ingegneristica, ma anche un pezzo di storia che celebra figure iconiche e momenti significativi. L’attenzione ai dettagli e la qualità dei materiali utilizzati testimoniano la passione e la dedizione del marchio nel creare veicoli che emozionano e ispirano.

Il Motor Bike Expo 2025 ha così confermato Triumph come uno dei marchi più iconici nel panorama motociclistico internazionale, capace di attrarre sia i puristi delle moto che i neofiti in cerca di un’esperienza unica. La presenza di modelli come la Bonneville Bobber TFC, la Rocket 3 Evel Knievel e la Bonneville T120 Elvis Presley non è solo un trionfo per Triumph, ma un viaggio attraverso la storia delle moto, la cultura pop e l’arte del custom.

Con questi esemplari, Triumph continua a scrivere il proprio capitolo nella storia motociclistica, dimostrando che il passato può convivere armoniosamente con l’innovazione, creando moto che non solo si guidano, ma si amano.