Usa un elastico in macchina per evitare una multa davvero salata: si tratta di uno stratagemma davvero funzionale.

Nell’era della tecnologia e della comunicazione istantanea, la tentazione di rispondere a una chiamata mentre si è al volante è sempre più forte. Tuttavia, è fondamentale ricordare che l’uso del telefono cellulare durante la guida può comportare sanzioni severe e, soprattutto, mettere a rischio la nostra sicurezza e quella degli altri.

Un trucco semplice ed economico, come l’uso di un elastico, può aiutarci a evitare multe e a mantenere la concentrazione sulla strada. Scopriamo insieme come utilizzare questo metodo e approfondiamo l’importanza della sicurezza stradale.

La sanzione per uso improprio del telefono

L’uso improprio del telefono cellulare è una delle principali cause di incidenti stradali, aumentando il rischio di incidenti fino a quattro volte. Le autorità hanno stabilito regole rigorose per ridurre tali comportamenti. La legge stabilisce che “è vietato all’automobilista utilizzare durante la guida un telefono che richiede di tenere il ricevitore o il microfono in mano”. È possibile utilizzare il telefono, ma solo attraverso dispositivi che consentano di mantenere le mani libere, come auricolari o vivavoce. Le multe e i punti di penalità possono accumularsi rapidamente, portando alla perdita della patente dopo solo due infrazioni.

Oltre alle sanzioni pecuniarie, è essenziale sottolineare che la sicurezza stradale è una responsabilità di tutti. Ogni anno, migliaia di persone perdono la vita o rimangono gravemente ferite in incidenti causati dalla distrazione. La guida richiede attenzione e concentrazione, e qualsiasi distrazione, anche se breve, può avere conseguenze fatali. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la distrazione alla guida è una delle principali cause di incidenti mortali. Pertanto, è essenziale adottare comportamenti responsabili e utilizzare soluzioni che ci permettano di rimanere concentrati sulla strada.

L’uso di un elastico per tenere il telefono è una soluzione innovativa e accessibile a tutti. Ecco come fare:

passare l’elastico : prendi un elastico di dimensioni adeguate e passalo attraverso uno dei “scalini” della griglia di ventilazione dell’auto.;

: prendi un elastico di dimensioni adeguate e passalo attraverso uno dei “scalini” della griglia di ventilazione dell’auto.; fare un nodo : dopo averlo passato, fai un nodo per assicurarti che l’elastico resti fermo e non cada durante la guida;

: dopo averlo passato, fai un nodo per assicurarti che l’elastico resti fermo e non cada durante la guida; inserire il telefono: Allunga l’elastico sui due estremi e inserisci il telefono al centro. In questo modo, il telefono sarà fissato in modo sicuro e potrai utilizzarlo senza doverlo tenere in mano.



Questo trucco, sebbene non sia resistente come un supporto professionale, offre un’ottima soluzione temporanea per chi desidera rimanere connesso senza commettere infrazioni. È una soluzione rapida e semplice da realizzare, che può fare la differenza in situazioni di emergenza.