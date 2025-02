Nel 2025, l’Alfa Romeo si prepara a lanciare una nuova edizione speciale, l’Intensa, disponibile su tutti i modelli della casa automobilistica, ad eccezione delle versioni Quadrifoglio. Questo nuovo allestimento si posiziona al di sopra del Veloce, offrendo un’esperienza di guida e un design ancora più distintivi. Con un sovrapprezzo di 5.000 euro rispetto al Veloce, i modelli coinvolti includono la Tonale, la Giulia, la Stelvio, mentre la Junior Intensa sarà ordinabile a partire da aprile. L’edizione Intensa è stata concepita per esaltare l’identità storica del marchio, integrando elementi che mettono in risalto le linee eleganti delle carrozzerie e offrendo un’atmosfera interna che richiama il vintage, con materiali pregiati e finiture esclusive.

Tonale Intensa

L’Alfa Romeo Tonale Intensa si presenta con cerchi in lega bicolore di 20 pollici, caratterizzati da un design specifico e finiture diamantate in oro chiaro, abbinate a una verniciatura opaca in grigio scuro Dark Miron. L’estetica esterna include:

Modanature e codolini verniciati in nero lucido. Pinze freno nere con la firma dell’Alfa Romeo in oro chiaro. Doppi terminali di scarico cromati per la versione Plug-In Hybrid Q4.

I colori disponibili per la Tonale Intensa sono il classico Rosso Alfa, il Verde Montreal e il Nero Alfa.

All’interno, l’atmosfera è raffinata, con sedili in Alcantara nera, impunture a contrasto color cuoio e logo Alfa Romeo ricamato sui poggiatesta. La plancia è rivestita in Alcantara con cuciture a contrasto e illuminazione ambientale multicolore, mentre il volante bicolore con accenti e impunture a contrasto offre un tocco sportivo. Tra le dotazioni di serie, spiccano le sospensioni a controllo elettronico, il sistema di guida assistita di Livello 2 e un impianto audio Harman Kardon da 470 W con 14 altoparlanti. Infine, i sedili sono riscaldabili e offrono regolazioni elettriche a 8 vie, con 3 memorie per il sedile del conducente.

Stelvio Intensa

La versione Stelvio Intensa si distingue per i cerchi in lega opachi da 20 pollici con finiture oro chiaro e pinze freno nere con dettagli in oro. Disponibile nei colori Vulcano Black, Verde Montreal, Rosso Etna metallizzato e Rosso Alfa pastello, la carrozzeria è arricchita da un tricolore sugli specchietti laterali, simbolo di orgoglio italiano.

All’interno, i sedili sportivi in pelle presentano un supporto centrale color cuoio con cuciture abbinate che si estendono alla plancia e ai pannelli delle portiere. Anche il volante sfoggia una combinazione di rivestimento in Alcantara nero e inserti color cuoio. Tra le dotazioni tecniche, si trovano le sospensioni SDC (Synaptic Dynamic Control), che offrono un’esperienza di guida ottimizzata e reattiva, rendendo ogni viaggio un piacere.

Giulia Intensa

L’Alfa Romeo Giulia Intensa, modello iconico della casa, si presenta con cerchi in lega diamantati da 19 pollici in due tonalità e pinze freno nere con dettagli in oro chiaro. Le tinte disponibili per la berlina includono Vulcano Black, Verde Montreal, Rosso Etna metallizzato e Rosso Alfa pastello, con le calotte degli specchietti laterali adornate dal tricolore.

L’interno della Giulia Intensa è un esempio di eleganza e sportività, con materiali di alta qualità come la pelle sulla plancia e i pannelli delle portiere. I sedili in pelle, dotati di supporto centrale color cuoio e cuciture abbinate, conferiscono un aspetto sofisticato. Anche qui, il volante presenta una combinazione di rivestimento in Alcantara nero e inserti color cuoio, mentre i pedali sportivi e i paddle al volante in alluminio aggiungono un tocco racing. In termini di tecnologia, la Giulia Intensa è equipaggiata con un display di 12,3 pollici e un sistema multimediale con schermo da 8,8 pollici, oltre a un impianto audio Harman Kardon di alta qualità.

Junior Intensa

Infine, la Junior Intensa, la novità più attesa della gamma, sarà disponibile per l’ordinazione a partire da aprile. Questa versione si distingue per i cerchi in lega diamantati a due tonalità da 18 pollici, mentre il kit carrozzeria in nero lucido con dettagli in oro sottolinea la sportività della Junior Intensa, disponibile nelle colorazioni Nero Tortona e Rosso Brera.

Internamente, il logo del marchio è ricamato sui poggiatesta anteriori, e le cuciture color cuoio adornano i pannelli delle portiere e il bracciolo centrale, su cui è ricamata la firma Intensa. I sedili traforati in grigio antracite sono rivestiti in Alcantara, un materiale che avvolge anche la plancia e il tunnel centrale. La Junior Intensa include anche il Techno Pack ed è disponibile con motorizzazioni ibride leggere da 136 CV (a trazione anteriore) o da 145 CV (con le 4 ruote motrici), oltre a un’elettrica da 156 CV. Tuttavia, non è prevista una versione Veloce da 281 CV per questo modello.

Con queste nuove edizioni speciali, Alfa Romeo continua a rafforzare la propria immagine di marca, abbinando sportività e lusso in una gamma che celebra la tradizione automobilistica italiana, rimanendo al passo con le esigenze moderne di prestazioni e sostenibilità.