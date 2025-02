Manca poco alla presentazione della nuova Audi A6, attesa per il 4 marzo 2024. Questo lancio rappresenta un’importante evoluzione per la casa automobilistica tedesca, che ha deciso di mantenere il nome A6, nonostante l’intenzione iniziale di riservare i numeri pari esclusivamente ai modelli elettrici. La nuova A6 continuerà a condividere il suo nome con la versione elettrica A6 e-tron, distinguendosi solo per il suffisso e-tron che identifica i modelli completamente elettrici. Le due vetture, pur essendo costruite su piattaforme diverse (PPE per la A6 e-tron e PPC per la A6 a combustione), mostrano una parentela evidente nel design e nelle proporzioni, come dimostrano anche i video rilasciati dalla casa automobilistica.

Design e aerodinamica

Un aspetto affascinante della nuova Audi A6 è il suo design aerodinamico. Le proporzioni tra la A6 a combustione e la e-tron sono praticamente identiche, ma si possono notare diverse differenze nei dettagli. La nuova A6 Avant, in particolare, presenta un profilo molto affilato, caratterizzato da fari sottili, che, sebbene siano più grandi rispetto a quelli della A6 e-tron, si integrano perfettamente con la mascherina di dimensioni extra-large.

Le caratteristiche principali del design includono:

Due nervature distintive sul cofano anteriore, conferendo un aspetto sportivo e muscoloso. Fanali dal design specifico uniti da una striscia a LED, creando un effetto di continuità e modernità. Lunotto inclinato che richiama il design fastback, comune anche con la A6 e-tron Avant e con la più piccola A5 Avant.

Interni raffinati e tecnologici

Gli interni della nuova Audi A6 rispecchiano in gran parte quelli della versione elettrica. Il fulcro del cruscotto è un grande schermo OLED che si integra armoniosamente con il design degli interni. Il doppio display comprende:

Quadro strumenti da 11,9 pollici.

Monitor touchscreen per il sistema multimediale da 14,5 pollici.

Schermo dedicato per il passeggero da 10,9 pollici.

Una caratteristica interessante è la presenza di un tetto panoramico capace di cambiare la trasparenza del suo vetro tramite un semplice tocco di un pulsante, permettendo ai passeggeri di regolare la luminosità all’interno dell’abitacolo. A differenza della A6 e-tron, però, la versione a combustione non presenterà specchietti retrovisori digitali, mantenendo un approccio più tradizionale con specchietti esterni di tipo convenzionale.

Motorizzazioni e prestazioni

La nuova Audi A6, prevista per il 2025, sarà basata sulla piattaforma PPC, la stessa utilizzata per la recente A5. Questo suggerisce che la gamma motori sarà simile a quella della A5, con l’introduzione di diverse opzioni per soddisfare le esigenze di una clientela variegata.

Le motorizzazioni principali includeranno:

Motori a 4 cilindri 2.0 mild hybrid, sia a benzina che diesel. Un potente motore V6 a benzina per la versione S6. Versioni ibride plug-in, combinando prestazioni tradizionali con l’efficienza elettrica.

Un futuro promettente

Con il lancio della nuova Audi A6, Audi si propone di rafforzare la propria posizione nel segmento delle berline di lusso, continuando a investire in tecnologia e design. Le scelte progettuali e le innovazioni tecnologiche suggeriscono un impegno costante verso la modernizzazione e l’adattamento alle nuove sfide del mercato automobilistico. La presentazione ufficiale del 4 marzo sarà un momento cruciale per scoprire ulteriori dettagli e caratteristiche di questo atteso modello, che si preannuncia già come un punto di riferimento nel suo segmento. La nuova Audi A6 è destinata a impressionare sia per il suo design accattivante che per le sue prestazioni avanzate, consolidando ulteriormente il prestigio del marchio Audi a livello globale.