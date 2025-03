Il 18 marzo 2023 ha segnato un momento significativo per gli appassionati di auto e design a Milano, con l’apertura dell’Atelier Alpine A290 Lounge. Situato in via Amerigo Vespucci, nel cuore del dinamico quartiere di Porta Nuova, questo nuovo spazio non è solo una tradizionale concessionaria, ma un vero e proprio centro culturale dedicato al marchio automobilistico francese Alpine. La scelta di questo locale, caratterizzato da un design moderno e accattivante, riflette l’attenzione di Alpine non solo per le prestazioni automobilistiche, ma anche per l’estetica e l’esperienza utente.

Un nuovo concetto di showroom

L’Atelier Alpine A290 Lounge si distingue per la sua concezione innovativa. Non si limita a esporre veicoli, ma invita i visitatori a immergersi nel mondo Alpine. Qui, gli ospiti possono:

Scoprire le ultime novità del marchio. Esplorare opzioni di personalizzazione per i modelli. Godere di un’area lounge pensata per il relax e la convivialità.

Questo approccio mira a creare un legame più profondo tra il marchio e i suoi clienti, offrendo un ambiente in cui gli appassionati possono interagire e condividere la loro passione per l’automobilismo. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Renord Spa, una concessionaria con una lunga storia di eccellenza nel settore automobilistico, che ha saputo coniugare design e atmosfera sportiva. Gli arredi di alta qualità, scelti con cura, conferiscono allo spazio un’atmosfera elegante e contemporanea, perfetta per accogliere eventi e presentazioni.

La protagonista: Alpine A290

Al centro di questo nuovo spazio c’è la Alpine A290, una city car elettrica che rappresenta il futuro del marchio. Questa vettura non è solo un’auto elettrica; è un’interpretazione moderna e sportiva della tradizionale city car. La A290 si presenta come la “sorella” ad alte prestazioni della Renault 5, e combina la praticità di un veicolo compatto con l’eccitazione di un motore elettrico potente, che permette accelerazioni rapide e un’esperienza di guida coinvolgente.

La A290 non è solo un simbolo di innovazione tecnologica, ma anche un esempio di come Alpine stia evolvendo per soddisfare le esigenze dei conducenti moderni. Con un design che richiama le linee sportive e la vocazione dinamica del marchio, la A290 si propone di attrarre non solo gli appassionati di auto, ma anche coloro che cercano un veicolo sostenibile senza compromettere le prestazioni.

Un futuro in espansione

L’apertura dell’Atelier milanese è solo il primo passo in un ambizioso piano di espansione per Alpine. Infatti, la casa automobilistica francese prevede di inaugurare oltre 40 nuovi showroom entro il 2025, con tappe già programmate in città chiave come Parigi e Londra. Questo piano di espansione è parte della strategia di Alpine per rafforzare la sua presenza sul mercato e per supportare il lancio dei nuovi modelli, tra cui la tanto attesa Alpine A390.

La A390, che si prevede di lanciare nel prossimo futuro, rappresenta un ulteriore passo avanti nella gamma elettrica del marchio, promettendo di combinare prestazioni elevate con un design distintivo. La creazione di un network di showroom come l’Atelier Alpine A290 Lounge sarà fondamentale per educare i clienti sulle nuove tecnologie e per creare una community attorno al marchio.

Un punto di riferimento per eventi

Oltre ad essere un luogo di vendita, l’Atelier Alpine A290 Lounge ambisce a diventare un punto di riferimento per eventi e appuntamenti cittadini. La location si prepara a ospitare eventi legati al mondo del design, della moda e dell’automobilismo, a partire dalla prossima Milano Design Week. Questo evento annuale attira visitatori e professionisti da tutto il mondo, offrendo a Alpine l’opportunità di presentare il proprio marchio a un pubblico internazionale e di interagire con altri attori del settore.

L’integrazione di eventi culturali all’interno dello showroom rappresenta un passo importante verso la creazione di un’esperienza unica per i visitatori, trasformando l’Atelier non solo in un luogo di vendita, ma anche in un hub di creatività e innovazione.

La creazione dell’Atelier Alpine A290 Lounge è il riflesso della visione di Alpine di portare l’innovazione e la sostenibilità al centro della sua strategia. Con un forte focus sul design e sull’esperienza del cliente, il marchio si posiziona come un leader nel segmento delle auto elettriche sportive. Attraverso iniziative come questa, Alpine non solo celebra il suo passato glorioso, ma guarda anche al futuro con ambizione e determinazione.

In questo contesto dinamico e in continua evoluzione, la casa automobilistica francese si prepara ad affrontare le sfide del mercato moderno, mantenendo salda la propria identità e il suo impegno per l’eccellenza, in un mondo automobilistico che si sta rapidamente trasformando.