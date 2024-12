L’automobile preferita di Roberto Baggio è un regalo da parte dell’Avvocato Gianni Agnelli: non indovinerete mai il modello.

Roberto Baggio, uno dei calciatori più iconici e amati della storia del calcio italiano, ha sempre dimostrato una personalità unica sia in campo che al di fuori. La sua carriera, costellata da successi e momenti indimenticabili, è stata accompagnata da una passione per le automobili che ha spesso suscitato l’interesse dei suoi fan.

In un recente articolo, si è parlato dell’auto del cuore di Baggio, che non è né una Fiat Panda né una Lancia Delta Integrale, ma un modello che ha un significato speciale per il grande campione.

La storia dell’auto del cuore di Baggio

La storia dell’automobile in questione è affascinante e racchiude in sé una parte della vita di Baggio e della sua carriera. Si tratta di una Fiat Punto GT Turbo gialla, un’auto regalata al Divin Codino dall’Avvocato Gianni Agnelli mentre il leggendario numero dieci italiano giocava nella Juventus.

L’automobile, in vendita su Autoscout24 per circa 39.000 euro, può diventare un acquisto speciale per i collezionisti e i fan del campione indimenticabile. Il motore è capace di erogare fino a 133 CV di potenza massima. Inoltre è dotata di cerchi in lega, interni sportivi e tettuccio apribile (ed è sicuramente fra le auto italiane più amate degli anni ’90). Recentemente è stata sottoposta a interventi meccanici come la revisione della testata e il cambio della cinghia di distribuzione.

Questa Punto non ha non solo un valore economico ma anche simbolico. Per Baggio, scegliere un’auto come questa significa abbracciare un concetto di sportività che va oltre il semplice status symbol. La Punto è stata una delle automobili più divertenti e semplici da guidare di fine ventesimo secolo, con un motore che l’ha sempre resa leggera e reattiva, elementi fondamentali per chi cerca emozioni alla guida. È proprio questa ricerca di performance e innovazione che ha attratto il campione, riflettendo il suo approccio al calcio: talento, dedizione e una costante voglia di migliorarsi.

La presenza dell’auto su Autoscout24 ha scatenato l’entusiasmo dei fan e degli automobilisti, che vedono in questa opportunità non solo un acquisto, ma un pezzo di storia legato a uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Le auto di celebrità come Baggio tendono a conservare un certo fascino e valore, rendendo l’acquisto di un veicolo del genere ancora più allettante.