Pare proprio che crolli il costo delle batterie per automobili al 100% elettriche. Costeranno davvero poco, i dettagli.

Negli ultimi anni, il settore automobilistico ha vissuto una trasformazione epocale, con l’auto elettrica che si sta affermando come una delle principali alternative ai tradizionali veicoli a combustione interna. Una delle ragioni chiave di questo cambiamento è il crollo dei costi delle batterie, un elemento cruciale per la diffusione delle auto elettriche.

Secondo recenti studi, si prevede che, a breve, il costo per sostituire una batteria di un’auto elettrica sarà inferiore a quello per rifare un motore a combustione. Questo rappresenta una vera e propria rivoluzione nel panorama automobilistico, con implicazioni significative per i consumatori, l’industria e l’ambiente.

Diminuzione dei costi delle batterie

Fino a qualche anno fa, uno dei principali ostacoli all’acquisto di un’auto elettrica era rappresentato proprio dal costo delle batterie. Le batterie agli ioni di litio, utilizzate nella maggior parte dei veicoli elettrici, erano costose e contribuivano in modo sostanziale al prezzo finale dell’auto. Tuttavia, secondo le analisi di mercato, il prezzo delle batterie è in costante diminuzione. Nel 2020, il costo medio delle batterie era di circa 137 dollari per kWh, ma le previsioni indicano che questo valore potrebbe scendere sotto i 100 dollari per kWh entro il 2025. Questo abbattimento dei costi è dovuto a diversi fattori, tra cui i progressi tecnologici, l’aumento della produzione e l’economia di scala.

La diminuzione dei costi delle batterie non solo rende le auto elettriche più accessibili, ma cambia anche il modo in cui i consumatori percepiscono il valore di questi veicoli. Tradizionalmente, l’acquisto di un’auto elettrica è stato visto come un investimento a lungo termine, giustificato dai risparmi sui costi del carburante e dalla minore manutenzione necessaria rispetto ai motori a combustione. Con il calo dei costi delle batterie, la spesa per la sostituzione di una batteria non è più un deterrente, ma diventa un aspetto gestibile per i proprietari di veicoli elettrici.

Gli sforzi dei produttori automobilistici, secondo Goldman Sachs e uno studio di Recurrent, potrebbe molto presto portare le batterie delle auto 100% elettriche a costare davvero poco; entro il 2030 la batteria di una Tesla Model S potrebbe costare circa 2.000 euro (massimo 3mila) contro i 10.000 € di oggi. Considerando che potrebbero durare di più rispetto a quelle attuali, si tratta di un investimento sicuro e non di certo a perdere. Bisognerà vedere fra qualche anno, ma le premesse di avere fra le mani pacchi di batteria sempre più convenienti e tecnologici ci sono tutte.