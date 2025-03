L’Audi A5, un modello iconico nella gamma del marchio tedesco, si appresta a fare un ulteriore passo avanti verso la sostenibilità con l’introduzione di due varianti ibride plug-in (PHEV) che saranno disponibili nel secondo trimestre del 2025. Questa mossa fa parte di un piano più ampio dell’Audi, che prevede il lancio di ben 10 nuove versioni ibride plug-in entro il 2025, evidenziando l’impegno del marchio per una mobilità più ecologica e rispettosa dell’ambiente.

Le nuove Audi A5 e-hybrid si basano sul motore 2.0 TFSI a benzina e offrono due diverse potenze di sistema: 299 e 367 CV. Queste varianti saranno disponibili sia nella versione berlina che nell’Avant, la station wagon dell’A5. Una delle principali caratteristiche che distingueranno queste nuove versioni dalle precedenti ibride leggere sarà la denominazione “e-hybrid”. Questo non solo sottolinea l’innovazione tecnologica, ma anche l’approccio sostenibile del brand.

Prestazioni e tecnologia

La nuova Audi A5 e-hybrid combina un motore a combustione interna da 152 CV con un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 143 CV, integrato nel cambio S tronic a 7 rapporti. Questa configurazione offre una trazione integrale, che distribuisce la coppia al retrotreno solo quando necessario, ottimizzando così l’efficienza e le prestazioni in diverse condizioni di guida.

Uno degli aspetti più interessanti di queste nuove varianti è la batteria ad alta tensione da 20,7 kWh netti. Rispetto ai modelli precedenti, questa batteria offre un incremento dell’energia accumulata di circa il 50%, mantenendo le stesse dimensioni. Grazie a una nuova elettronica di potenza più compatta e leggera, questi veicoli possono recuperare fino a un massimo di 88 kW di energia durante le fasi di decelerazione, contribuendo così a un’efficienza energetica superiore.

Autonomia e ricarica

Le Audi A5 e-hybrid vantano un’autonomia a zero emissioni dichiarata di oltre 100 km, sia per il modello da 299 CV che per quello da 367 CV. Questo si traduce in consumi di poco superiori ai 2 litri ogni 100 km, rappresentando un notevole passo avanti per gli utenti che desiderano utilizzare l’auto in modalità completamente elettrica per i loro spostamenti quotidiani, riducendo così l’impatto ambientale.

La ricarica della batteria è progettata per essere rapida e conveniente, con la possibilità di ricarica in corrente alternata fino a 11 kW. Ciò significa che è possibile ricaricare completamente la batteria in circa 2 ore e mezza, rendendo queste versioni plug-in pratiche anche per chi ha un’agenda fitta di impegni.

Capacità del bagagliaio e comfort

Un aspetto da considerare è che l’inserimento della batteria ha impattato sulla capacità del bagagliaio. Nella configurazione a 5 posti, il bagagliaio della berlina A5 scende a 331 litri, rispetto ai 417 litri delle varianti mild hybrid e ai 445 litri delle sole a benzina. Per quanto riguarda la versione Avant, la capacità del bagagliaio è di 361 litri, un po’ meno rispetto ai 448 litri delle mild hybrid e ai 476 litri delle TFSI. Tuttavia, abbattendo il divano posteriore, la capienza sale a 1.175 litri per la berlina e a 1.306 litri per l’Avant, garantendo comunque una certa versatilità.

Le Audi A5 e-hybrid non sono solo efficienti, ma anche equipaggiate con una serie di dotazioni di serie che migliorano il comfort e la sicurezza. Tra queste troviamo:

Sterzo progressivo a demoltiplicazione Servoassistenza variabile Climatizzatore a tre zone Cerchi da 18 pollici Sedili anteriori riscaldabili Piastra per la ricarica senza fili Portellone elettrico Cruise control adattivo

Queste caratteristiche rendono l’A5 e-hybrid non solo un’auto ecologica, ma anche un veicolo di lusso che non compromette il comfort e la tecnologia.

Prezzi e disponibilità

Le nuove Audi A5 e-hybrid saranno disponibili presso le concessionarie italiane a partire dal secondo trimestre del 2025, con prezzi che partono da 64.300 euro per la berlina e da 66.700 euro per l’Avant. Queste cifre posizionano le nuove varianti plug-in in un segmento di mercato in crescita, dove la domanda di veicoli ibridi ed elettrici è in continuo aumento.

Con l’introduzione delle varianti ibride plug-in della A5, Audi non solo risponde alle esigenze di un pubblico sempre più attento all’ambiente, ma continua a mantenere l’eleganza e le prestazioni che hanno reso il marchio tedesco un leader nel settore automobilistico. La A5 e-hybrid rappresenta un passo significativo verso un futuro in cui la mobilità sostenibile diventa sempre più centrale, combinando prestazioni elevate e rispetto per l’ambiente in un’unica soluzione di trasporto.