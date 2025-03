Dopo la presentazione della Coupé avvenuta alla fine della scorsa estate, la Aston Martin ha finalmente svelato la sua attesissima versione scoperta, la Vanquish Volante. Questa cabriolet, equipaggiata con un potente motore V12 da 5,2 litri, è stata definita dalla casa automobilistica inglese come “la cabrio con motore anteriore più veloce e potente al mondo”. Con un esordio previsto nel terzo trimestre del 2025, la Vanquish Volante si prepara a sfidare rivali illustri, tra cui la Ferrari 12Cilindri Spider. Sebbene quest’ultima possa vantare un’accelerazione da 0 a 100 km/h più rapida, con 2,95 secondi rispetto ai 3,4 secondi della Vanquish, il confronto si fa interessante: la Vanquish Volante, infatti, si aggiudica il primato della velocità massima, toccando i 345 km/h contro i 340 km/h della Spider del Cavallino Rampante.

prestazioni e tecnologia

Sotto il cofano, la Vanquish Volante conserva il potentissimo V12 della sua controparte coupé, mantenendo la straordinaria coppia di 1.000 Nm. Questa potenza viene trasmessa alle ruote posteriori attraverso un cambio automatico ZF a 8 rapporti, posizionato sull’asse posteriore per ottimizzare la distribuzione dei pesi e garantire una guida equilibrata e reattiva.

Un aspetto interessante è il peso della Volante, che si attesta a 1.880 kg, solo 45 kg in più rispetto alla Coupé. Questo risultato è stato raggiunto grazie all’implementazione di un impianto frenante carboceramico, il quale riduce il peso di 27 kg rispetto ai tradizionali dischi in ghisa. La progettazione della Vanquish Volante ha mirato a preservare la rigidità torsionale della coupé, garantendo al contempo un design elegante sia con il tetto chiuso che aperto.

design innovativo

Il tettuccio K-fold della Vanquish Volante è un vero gioiello di ingegneria. Può essere aperto in soli 14 secondi e chiuso in 16, anche mentre si è in movimento fino a 50 km/h, grazie a un interruttore in metallo posizionato sulla consolle centrale. Inoltre, per la massima comodità, il meccanismo di apertura può essere attivato anche a distanza tramite il telecomando dell’auto. Una volta chiusa, la capote offre livelli di isolamento termico comparabili a quelli della coupé, mentre quando viene ripiegata, le linee fluide della carrozzeria rimangono intatte, conferendo un aspetto elegante e sportivo.

interni di lusso e personalizzazione

Entrando negli interni, la Vanquish Volante non delude le aspettative. Il design degli interni è stato ereditato dalla coupé, con una configurazione a due posti secchi che offre un’esperienza di guida lussuosa e raffinata. Il sistema multimediale è gestito tramite uno schermo touch centrale da 10,25 pollici, identico a quello del cruscotto digitale che fornisce informazioni utili al conducente. Non può mancare un impianto audio di alta qualità: la Vanquish Volante è equipaggiata di serie con un sistema audio Bowers & Wilkins, che vanta 15 altoparlanti e una doppia amplificazione, per un’esperienza sonora straordinaria.

La personalizzazione è uno dei punti di forza di Aston Martin e la Vanquish Volante non fa eccezione. I clienti hanno a disposizione una vasta gamma di opzioni per personalizzare la loro vettura, tra cui:

Combinazioni di colori per gli interni ed esterni Cerchi e pinze dei freni Finiture di lusso

Per coloro che desiderano un tocco ancora più personale, Aston Martin offre il servizio Q by Aston Martin, che consente di realizzare una Vanquish Volante completamente su misura, trasformando ogni vettura in un’opera d’arte unica.

La Vanquish Volante, con il suo design elegante, le prestazioni straordinarie e la possibilità di personalizzazione, rappresenta il massimo dell’ingegneria automobilistica britannica. La scelta di materiali di alta qualità e l’attenzione ai dettagli sono evidenti in ogni aspetto della vettura, rendendo ogni viaggio un’esperienza indimenticabile. L’acquisto di una Vanquish Volante non è solo un investimento in una supercar, ma anche un’opportunità per entrare a far parte di un’esclusiva comunità di appassionati.

Con una produzione limitata a meno di mille esemplari all’anno, la Aston Martin Vanquish Volante si preannuncia come un’auto da collezione. La sua combinazione di potenza, eleganza e tecnologia all’avanguardia la rende una delle cabriolet più desiderabili del mercato. Mentre ci avviciniamo alle date di consegna, l’attesa cresce tra gli appassionati e i collezionisti, pronti a scoprire la bellezza di questa vettura anche con il tetto aperto.