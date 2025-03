La nuova Audi A6 Avant si prepara a debuttare sul mercato nel maggio 2025, con un prezzo di partenza di 69.350 euro. Questo modello rappresenta un’evoluzione significativa nel segmento delle wagon di lusso, grazie alla sua piattaforma modulare PPC (Premium Platform Combustion), condivisa con le recenti Audi A5 e Q5. Con una lunghezza di quasi 5 metri (4,99 metri), la A6 Avant si allunga di 6 cm rispetto al modello precedente, offrendo un abitacolo più spazioso e confortevole per tutti i passeggeri e per i bagagli.

L’estetica della A6 Avant è caratterizzata da un design sportivo e dinamico, non solo per motivi estetici, ma anche per migliorare l’efficienza aerodinamica, con un impressionante Cx di 0,25. Elementi come le feritoie sugli archi passaruota e le prese d’aria adattive al frontale ottimizzano il flusso d’aria, mentre un ampio estrattore e uno spoiler al tetto contribuiscono a una penetrazione aerodinamica superiore.

Motorizzazioni ibride e tecnologie avanzate

La nuova A6 Avant è equipaggiata con una tecnologia ibrida leggera a 48 volt, progettata per supportare il motore a combustione e massimizzare l’efficienza. Questo sistema offre un potenziale di assistenza fino a 24 CV e 230 Nm di coppia, recuperando fino a 25 kW di energia durante le decelerazioni. Il motore turbodiesel 2.0 TDI da 204 CV sarà disponibile sia con trazione anteriore che integrale, mentre il top di gamma sarà rappresentato dal V6 3.0 TFSI a benzina da 367 CV, dotato di tecnologia MHEV e trazione integrale con differenziale sportivo posteriore.

Sospensioni e maneggevolezza

Il telaio della A6 Avant è progettato per garantire un’esperienza di guida dinamica e confortevole. Le sospensioni multilink e una scocca con alta resistenza torsionale sono solo alcuni dei componenti che contribuiscono a questo risultato. Gli acquirenti potranno scegliere tra:

Assetto standard con molle elicoidali e ammortizzatori telescopici. Sospensioni sportive che abbassano il veicolo di 20 mm. Sospensioni pneumatiche adattive, personalizzabili in base alle condizioni di guida.

Inoltre, le varianti 4×4 possono beneficiare dello sterzo integrale, che migliora la manovrabilità a basse velocità e aumenta la stabilità a velocità più elevate.

Un abitacolo intelligente e connesso

L’Audi A6 Avant offre un abitacolo moderno e intuitivo, dotato di tre schermi e di un sistema operativo basato su Android Automotive. L’integrazione dell’intelligenza artificiale consente all’assistente vocale di apprendere le abitudini dell’utente, migliorando la pertinenza delle risposte. Il comando “Hey Audi” attiva un sistema di assistenza che include funzionalità avanzate come il cruise control adattivo e l’assistenza alla guida nel traffico, facilitando accelerazioni e frenate anche in situazioni di congestione.

Illuminazione innovativa

La digitalizzazione si estende anche al sistema di illuminazione, con versioni di alta gamma dotate di proiettori a matrice di LED e tecnologia OLED di seconda generazione. Questo innovativo sistema, composto da chip con circa 1,3 milioni di microspecchi, può cambiare orientamento fino a 5.000 volte al secondo, ottimizzando la proiezione della luce. Inoltre, i fari anteriori e posteriori comunicano attivamente con il sistema Car-to-X, inviando segnali di avvertimento in caso di incidenti o veicoli in panne.

In un panorama automobilistico in continua evoluzione, l’Audi A6 Avant si distingue per la sua innovazione e raffinatezza, combinando prestazioni elevate, tecnologie all’avanguardia e un design accattivante, destinato a soddisfare le esigenze sia degli appassionati di motori che dei conducenti più esigenti.