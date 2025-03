La Mercedes-Benz ha recentemente svelato la nuova generazione della GLC, ora equipaggiata con un motore elettrico, segnando così un passo significativo nella propria strategia di elettrificazione. Con questa evoluzione, i veicoli elettrici non saranno più distinti dai modelli a motore termico con designazioni separate come EQB, EQE, EQS, ma condivideranno il nome con le loro controparti a combustione interna, mantenendo il suffisso EQ, come nel caso della nuova GLC 300 EQ.

La piattaforma MB.EA

La nuova GLC EQ sarà costruita su una piattaforma specificamente progettata per veicoli elettrici, conosciuta come MB.EA. Questa piattaforma debutta proprio con il modello GLC EQ, sviluppata per offrire prestazioni ottimali e adattarsi alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione. La GLC EQ si posiziona in un segmento molto competitivo, dove dovrà affrontare rivali come Audi Q6 E-tron, BMW iX3 e Porsche Macan, tutte vetture che stanno cercando di guadagnare terreno nel panorama delle auto elettriche.

Test in condizioni estreme

Recentemente, i prototipi della nuova Mercedes GLC EQ sono stati avvistati in Svezia, precisamente ad Arjeplog, una località nota per le sue condizioni climatiche estreme. Qui, le temperature rigide forniscono un ambiente ideale per testare le prestazioni della trazione integrale 4Matic e del powertrain elettrico. Gli ingegneri di Mercedes stanno sfruttando queste condizioni avverse per mettere alla prova:

Stabilità della vettura Funzionalità del sistema di ricarica Prestazioni della batteria

La nuova GLC EQ sarà dotata di due motori elettrici, uno sull’asse anteriore e l’altro su quello posteriore, garantendo così una potenza robusta e una trazione superiore, particolarmente in condizioni di neve e ghiaccio.

Innovazioni tecnologiche

Un altro aspetto innovativo della GLC EQ è il sistema di frenata, che combina componenti precedentemente separati in un modulo compatto e altamente efficiente. Questo approccio integrato ottimizza il recupero dell’energia in frenata, contribuendo a un aumento dell’autonomia della vettura.

La Mercedes GLC EQ introduce anche una nuova piattaforma a 800 volt, consentendo l’implementazione di motori elettrici avanzati con trasmissione a due velocità e inverter realizzati in carburo di silicio. Sarà disponibile con diverse opzioni di batteria, che variano anche in base alla chimica delle celle. Il modello di punta avrà un accumulatore con anodi in ossido di silicio, garantendo una densità energetica superiore e un’autonomia migliorata.

Dopo i test in Svezia, il processo di validazione della GLC EQ continuerà con test estivi in condizioni estreme in luoghi come l’Arizona e il Sudafrica, dove le temperature possono raggiungere i 50°C. La Mercedes prevede di eseguire circa 500 test individuali per ogni nuovo veicolo, con oltre cento test specifici per i veicoli elettrici, concentrati sul motore elettrico e sulla ricarica.

In conclusione, la Mercedes GLC EQ non è solo un passo avanti nella transizione verso un futuro elettrico, ma rappresenta anche un esempio di come l’innovazione tecnologica possa migliorare l’esperienza di guida, rendendo le auto non solo più sostenibili, ma anche più performanti e sicure.