L’Audi Q4 e-tron è fra le automobili più attese del momento grazie a maggiore potenza e prezzo più competitivo.

Il 2025 automobilistico ha preso piede – o per meglio dire pedale – nel modo migliore possibile. Sono già parecchi i progetti chiacchierati e le automobili lanciate in questo inizio di stagione.

Sicuramente fra i mezzi a motore più attraenti e rilevanti, sia per gli addetti ai lavori che per i papabili clienti, c’è l’Audi Q4 e-tron, una macchina che si rinnova e punta ancora più in alto rispetto al recente passato. Più potente, più tecnologica e con un prezzo di partenza meno pesante e più competitivo rispetto alla versione precedente dell’auto che integra alcune soluzioni veramente molto interessanti al suo interno.

Parlando di questa nuova versione, comunque, non ci resta altro da fare che approfondire e scoprire i dettagli e le caratteristiche principali di un’automobile già molto attesa e che promette sicuramente di entusiasmare automobilisti e automobiliste.

Audi Q4 e-tron, cosa aspettarsi dal modello aggiornato della casa dei quattro anelli

Audi ha ampliato la gamma del SUV Q4 e-tron, che adesso si mostra in una veste ancora più estrema e competitiva. Il motore elettrico posteriore è capace di erogare fino a 204 CV di potenza massima, mentre la batteria è da 63 kWh, anche se sono ‘solo’ 59 quelli effettivamente utilizzabili. L’auto tedesca scatta da 0 a 100 in 8,1 secondi, mentre la velocità massima è di 160 chilometri orari (limitata elettronicamente). L’autonomia, invece, è di 412 chilometri. Per quanto riguarda la tecnologia, sulla nuova e-tron Audi ha deciso di implementare l’intelligenza artificale.

Il nuovo sistema operativo, infatti, integra a bordo ChatGPT con tanto di assistente vocale. Il sistema operativo di questa macchina fa debuttare anche una nuova app dedicata alla manutenzione dell’auto, che è in grado di approfondire lo stato del veicolo e dei suoi componenti grazie a degli indicatori colorati. E la ricarica? La potenza di 165 kW permette di passare dal 10 all’80% della batteria in circa 25 minuti.

Il pre-riscaldamento della batteria garantisce maggiore efficienza durante il rifornimento e può essere attivato manualmente dall’infotainment o inserendo come destinazione nel navigatore una colonnina ad alta potenza. Arrivando ai prezzi, notiamo che la nuova Audi Q4 e-tron parte da 49.900 euro: circa 2.000 € in meno rispetto all’attuale modello presente sul mercato, che è anche meno potente della nuova variante. Dotazione di serie abbastanza completa, considerando:

pacchetto di navigazione MMI Plus;

strumentazione digitale da 10,25 pollici;

connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto;

sedili anteriori riscaldabili;

portellone elettrico.