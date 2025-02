La BMW ha sempre rappresentato il piacere di guidare, un concetto che accompagna il marchio tedesco sin dalle sue origini. Con l’emergere delle auto elettriche, molte case automobilistiche hanno dovuto rivedere la loro visione della dinamica di guida. Tuttavia, BMW ha scelto di non compromettere il proprio ethos, investendo in tecnologie innovative per assicurare che anche le vetture elettriche offrano un’esperienza di guida entusiasmante. Un esempio significativo di questo impegno è la Vision Driving Experience, un prototipo che funge da laboratorio per testare le tecnologie destinate alla nuova generazione di veicoli elettrici, nota come Neue Klasse.

Una nuova era per la Neue Klasse

La Neue Klasse rappresenta una svolta fondamentale per BMW, sia nel design che nell’ingegneria. Questa nuova piattaforma sarà la base per numerosi modelli futuri, tra cui il BMW iX3, il primo veicolo elettrico progettato su questa piattaforma, che entrerà in produzione entro la fine del 2025 nello stabilimento di Debrecen, in Ungheria. La Vision Driving Experience non si trasformerà in un modello di produzione, ma sarà cruciale per sviluppare tecnologie che mirano a migliorare il piacere di guida, un aspetto considerato fondamentale da BMW, anche per le auto elettriche.

Heart of Joy: il cuore dell’esperienza di guida

Uno degli elementi più innovativi della Vision Driving Experience è l’unità di controllo, denominata Heart of Joy. Questo sistema è progettato per raccogliere e analizzare in tempo reale i dati provenienti da vari aspetti del veicolo, tra cui:

Trazione Freni Ricarica Sterzo

L’Heart of Joy opera in sinergia con il software BMW Dynamic Performance Control, permettendo un controllo e una stabilità senza precedenti. La Vision Driving Experience è in grado di generare 18.000 Nm di coppia, dimostrando così la potenza e la reattività del sistema. BMW sostiene che un controllo così efficace dell’erogazione di potenza consenta di soddisfare le esigenze quotidiane di una vettura, senza compromettere il divertimento alla guida.

Dinamica e prestazioni

Un aspetto particolarmente interessante della Vision Driving Experience è la sua configurazione con quattro motori elettrici, uno per ogni ruota. Questa disposizione è simile a quella prevista per la prossima BMW M3 elettrica e rappresenta una strategia per massimizzare la trazione e il controllo. Il prototipo è equipaggiato con cinque ventole progettate per generare deportanza, mantenendo il veicolo ben piantato sull’asfalto, aumentando la stabilità e la sicurezza anche ad alta velocità.

La combinazione dell’Heart of Joy con il Dynamic Performance Control consente di affrontare le curve con una precisione senza precedenti. Questo approccio integrato tra trazione, frenata e recupero di energia permette di sfruttare al meglio le potenzialità delle vetture elettriche, riducendo la necessità di utilizzare i freni convenzionali nella guida quotidiana. BMW stima che questa innovazione potrebbe portare a un aumento dell’efficienza energetica fino al 25%, un aspetto cruciale per le auto elettriche, dove l’autonomia è spesso una preoccupazione principale per i conducenti.

L’importanza della guida elettrica

Il passaggio all’elettrico non è solo una questione di sostenibilità ambientale, ma rappresenta un’opportunità per le case automobilistiche di ripensare e rinnovare l’esperienza di guida. BMW ha compreso che, per mantenere il proprio marchio distintivo, deve continuare a investire in innovazioni che migliorano la dinamica di guida, anche per i veicoli elettrici. La Vision Driving Experience è un perfetto esempio di come la tecnologia possa essere utilizzata per elevare l’esperienza di guida, rendendo le auto elettriche non solo ecologiche, ma anche emozionanti e coinvolgenti.

In un mercato sempre più competitivo, dove la pressione verso la sostenibilità è crescente, BMW si posiziona come un leader, cercando di combinare prestazioni, efficienza e piacere di guida. Con l’introduzione della Neue Klasse e delle sue tecnologie all’avanguardia, il marchio tedesco dimostra che le auto elettriche possono essere emozionanti come le loro controparti a combustione interna. La Vision Driving Experience è solo il primo passo verso una nuova era, dove il piacere di guidare rimane al centro dell’attenzione, anche quando si parla di mobilità sostenibile.