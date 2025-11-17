Auto nuove a meno di 15.000€ senza bonus: queste sono le migliori

Questi modelli si pagano meno di 15.000 € e sono molto popolari. Ecco che auto comprare, nuova, senza spendere una fortuna.

Sul mercato automobilistico italiano è ancora possibile comprare alcune automobili ad un costo non folle: benché il prezzo medio di un’auto, in Italia, sia oltre che raddoppiato negli ultimi vent’anni e nonostante con meno di 35.000 € sia molto difficile comprare una vettura senza rivolgersi al mercato dell’usato, è bene sapere che ci sono ancora alcune vetture che non hanno risentito del caro prezzi.

La prima vettura è la piccola Kia Picanto, super utilitaria sud coreana più corta di 4 metri, dotata di 5 posti e con una linea non bellissima ma sicuramente molto funzionale per la città e gli spazi angusti. La versione 1.0 MPi Urban della piccola vettura asiatica si propone con una dotazione di serie piuttosto completa. Spinta da un motore da 998 cc per 68 cavalli, non supera i 160 chilometri orari ed ha un vano bagagli di 1.010 litri con i sedili posteriori abbattuti. L’auto ha come grande pregio una garanzia a chilometri illimitati di 7 anni e un prezzo di appena 14.300 € in tutto.

Ancora una volta, non possiamo non citare la Dacia Sandero che resta la entry level per eccellenza nel mercato europeo, non solo su quello italiano: la piccola utilitaria di casa Dacia è cambiata poco negli anni: resta una 5 porte pratica con interni magari non rifiniti al massimo ma che conta su una lunghezza di appena 4 metri – si parcheggia ovunque quindi – un motore a 3 cilindri da 110 cavalli piuttosto affidabile e, sopratutto, un prezzo di 13.950 €.

Automobili low cost, c’è un’italiana tra loro

Ora che è uscita la nuova generazione della Renault Clio, il modello precedente, ancora validissimo, scende di prezzo. Basata su una piattaforma messa in comune con Mitsubishi che ci ha realizzato la Colt, la Clio 5 ha un discreto motore a benzina da 65 cavalli nella variante entry level. Questa vettura, spaziosa e fornita di ADAS e sistemi di infotainment di ogni genere, si paga dai 15.000 € in su e i prezzi sono destinati a scendere ora che abbiamo la nuova generazione già sul mercato.

Benché sia appena uscita la FIAT Grande Panda è già protagonista di una grande offerta, valida fino alla fine di novembre. La vettura, sicuramente quella esteticamente più gradevole su questa lista a nostro parere, si paga solo 9.500 € sfruttando un’offerta a rate da attivare il prima possibile. Tutto ciò sulla variante entry level POP che vanta tra le sue caratteristiche motore a benzina, climatizzatore ed ADAS di serie e cinque comodi posti per guidatore, passeggero e due compagni di viaggio.

Chiudiamo l’elenco con la Toyota Aygo-X, altra protagonista di una grande promo che conviene sfruttare subito. Benché il prezzo della collaudata citycar di piccole dimensioni nipponica si avvicini più ai 20.000 € sfruttando il nuovo Bonus Toyota che si ottiene rottamando o dando in permuta una vettura più inquinante, si può portare il prezzo della vettura a soli 15.950 €, borderline con la fascia di prezzo che ci siamo predisposti. Insomma, qualche opzione interessante c’è, anche sul mercato delle auto nuove.