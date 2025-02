La Benelli Tornado Naked T 125 2025 si distingue nel panorama delle moto compatte, rappresentando una vera e propria rivoluzione per chi cerca un mezzo agile e versatile. Progettata per affrontare le sfide della guida urbana, questa naked di 125cc unisce prestazioni elevate, efficienza nei consumi e un design accattivante, rendendola ideale per i giovani motociclisti e per chi desidera un veicolo pratico.

Prezzo e motore

La Tornado Naked T 125 è proposta a un prezzo competitivo di 2.490 euro, accessibile a neopatentati e motociclisti esperti. Il motore monocilindrico Euro5 da 11,1 CV è il cuore pulsante di questa moto, capace di garantire consumi ridotti di soli 2,1 litri ogni 100 km. Questa attenzione all’efficienza fa della Tornado non solo un mezzo di trasporto, ma anche un’opzione ecologica, in linea con le attuali esigenze di sostenibilità.

Il motore è un quattro tempi raffreddato ad aria, dotato di tecnologie avanzate come:

Iniezione elettronica Quattro valvole Doppia accensione

Questi elementi contribuiscono a un perfetto equilibrio tra brillantezza delle prestazioni ed economia di esercizio, rendendo la moto divertente da guidare e economica da mantenere.

Sicurezza e stabilità

La sicurezza è un aspetto cruciale per Benelli, che ha dotato la Tornado Naked T 125 di un sistema frenante efficace. I freni a disco da 210 mm all’anteriore e 190 mm al posteriore, supportati dal sistema CBS (Combined Braking System), garantiscono una frenata sicura e reattiva. Questo sistema permette una distribuzione equilibrata della forza frenante, migliorando la stabilità e la sicurezza in tutte le situazioni.

Inoltre, la moto monta cerchi da 12 pollici, abbinati a pneumatici generosi (120/70 all’anteriore e 130/70 al posteriore), assicurando un’aderenza ottimale in ogni condizione. La ciclistica è completata da una forcella upside-down da 35 mm all’anteriore e un forcellone oscillante con ammortizzatore laterale regolabile al posteriore, contribuendo a una guida confortevole e stabile.

Design e personalizzazione

In termini di design, la Tornado Naked T 125 presenta linee moderne e aggressive, con un’estetica che non passa inosservata. Disponibile in tre colorazioni – Pastel Grey, White e Black – permette agli utenti di esprimere la propria personalità attraverso il mezzo. Ogni dettaglio è curato per combinare funzionalità e stile, rendendo la moto non solo un mezzo di trasporto, ma anche un vero e proprio oggetto di design.

Benelli, storica azienda pesarese, dimostra ancora una volta la sua capacità di innovare e di rispondere alle esigenze del mercato moderno. Con la Tornado Naked T 125, il brand si rivolge in particolare ai giovani motociclisti, ma anche a chi cerca un mezzo agile per gli spostamenti quotidiani. Questa mini fun-bike è ideale non solo per il commuting urbano, ma anche per le gite del weekend, combinando praticità e piacere di guida in un pacchetto accessibile e moderno.

In conclusione, la Tornado Naked T 125 rappresenta un’ottima scelta per chi desidera entrare nel mondo delle moto senza rinunciare a prestazioni elevate e a uno stile distintivo. Con la sua maneggevolezza, l’efficienza nei consumi e un design accattivante, questa moto è pronta a conquistare le strade delle città italiane e non solo. Che si tratti di un breve tragitto in città o di una scampagnata nel weekend, la Benelli Tornado Naked T 125 promette di offrire un’esperienza di guida unica, all’insegna della libertà e del divertimento.