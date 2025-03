Nel panorama in continua evoluzione delle auto elettriche, la BYD, colosso cinese dell’industria automobilistica, si distingue con un’innovazione che promette di cambiare le regole del gioco: la Super e-Platform. Questo sistema all’avanguardia debutta con i nuovi modelli Han L e Tang L, e offre una potenza di ricarica sorprendente, fino a 1.000 kW. Questi veicoli sono in grado di accumulare l’energia necessaria per percorrere due chilometri in un solo secondo, o addirittura 400 chilometri in soli cinque minuti di ricarica. Queste performance sembrano quasi fantascientifiche, ma sono ora una realtà grazie alla tecnologia sviluppata dalla BYD.

L’architettura a 1.000 volt

La chiave di volta di questa innovazione risiede nell’architettura della piattaforma, che opera a una tensione di 1.000 volt. Questo livello di tensione, fino ad ora mai utilizzato in un’auto di produzione, consente di gestire correnti elevate, rendendo la ricarica non solo più rapida, ma anche più efficiente. La nuova batteria Blade, realizzata in litio-ferro-fosfato, è progettata per supportare queste potenze di ricarica estreme, garantendo al contempo una sicurezza superiore e una durata maggiore rispetto alle batterie tradizionali.

L’obiettivo della BYD è chiaro: ridurre il tempo di ricarica dei veicoli elettrici al livello di un rifornimento di benzina. Questo rappresenta un passo cruciale per l’adozione massiccia dei veicoli elettrici, in quanto uno dei principali ostacoli percepiti dagli automobilisti è proprio il tempo necessario per ricaricare le batterie.

La batteria “flash-charge”

Un altro aspetto innovativo della Super e-Platform è rappresentato dalla batteria “flash-charge”. Sebbene la BYD non abbia rivelato la capacità esatta di questa batteria, ha affermato con orgoglio che è possibile ricaricarla completamente in soli sei minuti. Durante i test, la nuova batteria ha mostrato prestazioni impressionanti, mantenendo livelli di potenza di carica elevati per tutta la durata del ciclo di ricarica. Anche quando la batteria è arrivata al 90% di carica, è riuscita a raggiungere picchi di 600 kW, dimostrando una stabilità fondamentale per una ricarica rapida e sicura.

Per supportare questa nuova tecnologia, la BYD ha progettato un supercharger da 1.000 kW, il quale offre una potenza di ricarica doppia rispetto all’attuale supercharger più potente di Tesla. Questa ambiziosa strategia prevede l’installazione di 4.000 stazioni di ricarica rapida in tutta la Cina, rendendo la ricarica delle auto elettriche non solo veloce, ma anche accessibile.

Potenza e prestazioni elevate

Non si tratta solo di ricarica veloce; la Super e-Platform è anche sinonimo di prestazioni straordinarie. La BYD ha introdotto un nuovo motore elettrico che può raggiungere regimi di rotazione superiori ai 30.000 giri. Montato nella parte posteriore del veicolo, questo motore ha una potenza di picco di 788 CV. Insieme a un motore anteriore più piccolo, che eroga 312 CV, le due vetture raggiungono una potenza totale di 1.100 CV.

Questa combinazione di motori consente alle nuove Han L e Tang L di offrire accelerazioni da brivido:

1. La berlina Han L può passare da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi.

2. La SUV Tang L impiega 3,6 secondi.

Le velocità massime sono altrettanto impressionanti, raggiungendo i 305 km/h per la berlina e 286 km/h per la SUV, posizionando così questi modelli tra i veicoli elettrici più performanti sul mercato.

Un passo verso la sostenibilità

La Super e-Platform non rappresenta solo un’avanzata tecnologica nel campo delle auto elettriche, ma è anche un passo significativo verso la sostenibilità. La BYD ha sempre posto un forte accento sull’ecologia e sull’energia pulita, e questa nuova piattaforma è progettata per ridurre ulteriormente l’impatto ambientale delle auto elettriche. L’uso di batterie al litio-ferro-fosfato, ad esempio, offre una maggiore sicurezza in caso di incidenti, riducendo il rischio di incendi rispetto alle batterie agli ioni di litio tradizionali.

Con la continua espansione della rete di ricarica e l’innovazione tecnologica, la BYD sta tracciando un percorso verso il futuro della mobilità elettrica. L’azienda, fondata nel 1995 come produttore di batterie, è oggi uno dei principali attori nel mercato delle auto elettriche, con una forte presenza in Cina e in espansione in altre regioni del mondo.

Grazie alla Super e-Platform, la BYD non solo sta ridefinendo gli standard di ricarica per i veicoli elettrici, ma sta anche contribuendo a cambiare la percezione della mobilità sostenibile. Con i suoi modelli Han L e Tang L, l’azienda dimostra che le auto elettriche possono essere potenti, veloci e pratiche, eliminando uno dei principali freni all’adozione di massa di questa tecnologia. Gli automobilisti possono finalmente considerare le auto elettriche non solo come una scelta ecologica, ma anche come veicoli ad alte prestazioni in grado di competere con i migliori modelli a combustione interna sul mercato.