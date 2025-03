Il mondo dell’automobile è in continua evoluzione e, recentemente, il gruppo Stellantis ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli esperti del settore. La questione principale riguarda le differenze di potenza dichiarata tra i vari modelli di vetture mild hybrid che utilizzano lo stesso motore tre cilindri 1.2 turbo a benzina. Perché, a parità di motore e sistema ibrido, i valori di potenza possono variare significativamente da un veicolo all’altro?

Cosa è cambiato?

Per comprendere questa discrepanza, è necessaria un’analisi approfondita. Fino a poco tempo fa, Stellantis comunicava la potenza esclusivamente in base al motore termico, senza considerare l’apporto del motore elettrico. Questo approccio ha portato a dichiarazioni di potenza di 101 CV o 136 CV per il motore termico, a seconda della configurazione del veicolo. Tuttavia, recentemente, il gruppo ha deciso di rivedere il proprio metodo di calcolo, allineandosi alle pratiche più comuni nel settore automobilistico. Oggi, Stellantis tiene conto anche del contributo del motore elettrico, che in questo caso può fornire un supporto aggiuntivo di circa 29 CV.

Questo cambiamento di approccio è significativo. Infatti, incrociando le curve di potenza del motore a combustione interna con quelle dell’unità elettrica, gli ingegneri di Stellantis hanno stimato che l’apporto elettrico può contribuire con circa 9 CV supplementari quando il motore termico raggiunge il suo regime di potenza massima. Di conseguenza, la potenza complessiva delle vetture mild hybrid aumenta, portando a valori ufficiali di 110 CV e 145 CV per modelli come la Peugeot 208.

Un’analisi delle vetture mild hybrid di Stellantis

Questa nuova metodologia di calcolo della potenza avrà un impatto su tutte le vetture mild hybrid del gruppo Stellantis, che comprende marchi noti come Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel e Peugeot. La lista completa comprende modelli come:

Alfa Romeo Junior Citroën C3 Fiat 600 Jeep Avenger Altri modelli vari

Con l’adeguamento delle potenze dichiarate, i consumatori possono ora avere un’idea più chiara delle reali capacità dei veicoli, facilitando una scelta più informata al momento dell’acquisto.

Le implicazioni per il mercato

Il cambiamento nei valori di potenza non è solo una questione di numeri; ha anche implicazioni significative per il mercato e per la percezione del brand. Un aumento della potenza dichiarata può rendere un veicolo più attraente per i consumatori, che sono sempre più interessati a prestazioni elevate e a una guida dinamica. Inoltre, i valori di potenza maggiori possono influenzare le decisioni di acquisto, in quanto i potenziali clienti potrebbero associarli a una migliore esperienza di guida e a una maggiore efficienza nei consumi.

La strategia di Stellantis

Stellantis, formato dalla fusione di FCA e PSA, ha intrapreso una strategia chiara per affrontare le sfide del mercato automobilistico moderno. Con l’aumento della domanda di veicoli ibridi e elettrici, il gruppo ha investito in ricerca e sviluppo per migliorare le proprie tecnologie e offrire soluzioni sostenibili. La decisione di rivedere i valori di potenza rappresenta un passo importante verso una maggiore trasparenza e competitività nel settore.

Inoltre, la transizione verso motorizzazioni più ecologiche è fondamentale in un contesto in cui le normative ambientali diventano sempre più stringenti. Stellantis ha già annunciato piani ambiziosi per l’elettrificazione della propria gamma, mirando a una maggiore efficienza energetica e a una riduzione delle emissioni di CO2.

In conclusione, le vetture mild hybrid rappresentano una soluzione intermedia per i consumatori che desiderano un veicolo più efficiente senza dover necessariamente passare a un’auto completamente elettrica. Con l’aumento della potenza, Stellantis sta posizionando i propri veicoli ibridi leggeri come una scelta più interessante e performante nel panorama automobilistico. La sfida sarà mantenere un equilibrio tra prestazioni, efficienza e rispetto per l’ambiente, un obiettivo che Stellantis sembra essere determinata a raggiungere con i suoi nuovi modelli mild hybrid.