Sembra assurdo, ma è tutto vero; cambiando questi piccoli componenti, si consuma di meno e aggiungiamo potenza all’auto.

Si parla spesso di consumo di carburante; il motivo principale è legato al fatto che la spesa per fare il pieno alla macchina è divenuta sempre più importante, specialmente negli ultimi anni. La crisi economica si è abbattuta purtroppo anche su benzina e diesel, che i cittadini del ceto medio-basso hanno sicuramente subito in maniera notevole.

Specialmente quelle persone che hanno una famiglia da portare avanti, e non sempre possono andare al lavoro senza un mezzo di trasporto diffuso come l’automobile.

Evidentemente, però, esiste qualche metodo per consumare di meno e avere anche più potenza. Sono davvero poche le persone a esserne a conoscenza, eppure si tratta di qualcosa di veramente molto interessante che potrebbe verosimilmente rendere la vità più semplcie a tanti automobilisti e tante automobiliste.

Ecco come risparmiare carburante e aumentare la potenza alla tua auto

Risparmiare carburante e aumentare potenza alla tua automobile; sembra una sfida impossibile, e invece a quanto pare si può fare in modo semplice. Ma come funziona? Più o meno tutti i guidatori sanno le prestazioni di cui è capace la propria macchina, ma in pochi sono a conoscenza del fatto che sostituendo un piccolissimo elemento del propulsore è possibile aumentare la potenza e rendere anche meno pesanti i consumi di carburante.

Il dettaglio di cui abbiamo deciso di parlarvi sono le candele, che non in molti considerano quando facciamo riferimento al motore di un’auto. Spesso se ne parla solo quando devono essere sostituite a causa di un guasto, tuttavia la loro esistenza influisce non poco sulle prestazioni e sull’affidabilità delle autovetture. La candela ha un ruolo molto importante nella combustione della miscela; alcuni test dimostrano che le diverse tipologie di questo particolare componente creano una differenza di rendimento del motore che può arrivare fino al 2%.

Il riferimento che all’interno di questo articolo noi facciamo, però, è quanto pensato da vari ingegneri europei e giapponesi qualche decennio fa; presentarono candele con più spinotti, che riuscivano ad aumentare di circa il 2% l’efficienza della combustione. Queste particolari candele aumentano la potenza e riducono il consumo di carburante, offrendo pure una maggiore aspettativa di vita all’auto tutta, dato che si usurano in modo uniforme e graduale. Sono elementi anche molto resistenti alle sollecitazioni. Non è una rarità che durino più a lungo dell’automobile stessa, e proprio per questo possono portare a tanti vantaggi per chi guida una quattro ruote.