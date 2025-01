Sappiamo cosa bisogna fare quando il semaforo è rosso, ma cosa dice il Codice della Strada per quello arancione? Scopriamolo.

I semafori sono di fondamentale importanza per quanto riguarda la gestione del traffico cittadino. Proprio per questa ragione, rispettare i colori dei congeni in questione è davvero fondamentale. E infatti, il Codice della Strada italiano (ma non solo) è non poco rigido riguardo al passaggio con il semaforo rosso in azione.

Si tratta di una scelta da parte di chi guida molto sconsiderata e pericolosa, specialmente tenendo in considerazione il fatto che potrebbe causare un incidente anche molto grave.

E infatti, il passaggio di un veicolo mentre il semaforo è rosso prevede conseguenze rilevanti per quanto riguarda sia la contravvenzione che i possibili danni alla patente di guida di chi ha agito in questo modo. Ma cosa fare se c’è il semaforo arancione? Si tratta di una segnalazione diversa, quidni è bene scoprire nel dettaglio di cosa si tratta effettivamente.

Cosa significa il semaforo arancione: i dettagli

Come abbiamo anticipato nelle precedenti righe, i semafori garantiscono il corretto flusso del traffico. Tutti gli automobilisti, chi più e chi meno, devono rispettare le indicazioni che arrivano da questi congegni. Ma quando si palesa un semaforo di colore arancione, come dobbiamo comportarci? Si tratta di una segnalazione diversa da quella di colore rosso, giallo o verde. La colorazione arancione avvisa e informa gli automobilisti di un imminente cambiamento nel flusso del traffico.

Anche in questo caso, proprio come in quello delle altre segnalazioni, i conducenti dei veicoli devono rispettare le indicazioni dei segnali semaforici, a meno che uno o più vigili urbani non impongano altre indicazioni. Tuttavia, spesso parliamo di situazioni e circostanze molto particolari, quindi è fondamentale affidarsi a ciò che ci viene indicato dai segnali colorati.

Comunque, a quanto pare, quando il conducente vede una luce circolare fissa arancione, è obbligato assolutamente a fermarsi, soprattutto considerando il fatto che la luce fissa rossa segue a ruota (ovviamente, se un guidatore o una guidatrice sono arrivati a una determinata velocità alla soglia del semaforo, è meglio andare avanti e non fermarsi; ricordiamo, infatti, che l’importante è rallentare in sicurezza). Se vediamo lampeggiare una o più luci arancioni (circolare o a forma di freccia), dobbiamo rallentare e procedere con maggiore cautela, magari dando precedenza a pedoni o veicoli. Insomma, il semaforo arancione non è meno importante degli altri colori, quindi se lo incrociate fate molta attenzione a come vi comportate.