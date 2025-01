Un dubbio attanaglia gli automobilisti, che succede se lo fai con l’automobile con cambio robotizzato? Ecco cosa succede.

Sempre più automobili al giorno d’oggi utilizzano il cambio automatico, una soluzione che ha vantaggi e svantaggi di ogni genere a partire dal fatto che molti italiani, non abituati come gli americani ad usare questo sistema, sentono la mancanza delle marce da inserire manualmente a seconda dei giri toccati dal motore. Inoltre, usare un’auto con cambio manuale può non essere così intuitivo se non lo avete mai fatto prima.

Fondamentalmente, un’auto con cambio manuale non ha bisogno di una frizione: non è quindi necessario inserire manualmente, da qui il nome dello strumento, le varie marce dato che la centralina dell’automobile provvede a farlo automaticamente quando il motore entra al regime di giri desiderato per passare da una marcia alta ad una più bassa e viceversa per effettuare la salita tra le marce.

Ci sono però alcune cose interessanti da sapere riguardo questa tecnologia. Tanto per cominciare, la differenza tra il modo in cui si spegne un’auto con cambio manuale e come si può spegnere una che utilizza invece il cambio automatico. Una cosa è rimasta molto simile tra i due tipi di vetture, con lo spegnimento dell’auto che deve avvenire in modo oculato per evitare problemi.

Come la devi spegnere: la verità

Generalmente parlando è consigliabile spegnere un’auto con cambio automatico quando questo è in posizione “P” una lettera che indica “parking” e quindi la funzionalità di parcheggio. La fretta potrebbe però portare un automobilista a spengere l’auto in modalità “D” quindi “Drive” ottenendo una reazione del motore che non è molto piacevole. Cosa succede se vi confondete e sbagliate lettera?

Anzitutto, tranquilli: il motore non dovrebbe risentire particolarmente di questo errore. Tuttavia, come avviene con l’auto a cambio manuale che “spicca” un balzo in avanti se viene spenta con il cambio in folle, anche in questo caso la vettura potrebbe registrare un forte e fastidioso scossone, senza considerare che se state parcheggiando con l’auto in salita, questa potrebbe iniziare a discendere verso il basso.

Insomma sempre meglio prestare la massima attenzione quando si parcheggia l’automobile con cambio automatico per evitare anche questo minuscolo rischio che la vettura possa risentire del modo in cui avete spento il suo motore. Del resto, basta prendersi un secondo in più per pensare, prima di staccare la chiave. E voi sapevate questa cosa? Molte persone che non hanno mai usato un’auto a cambio automatico no!