La Citroën C5 Aircross 2025 si prepara a conquistare il mercato con un design innovativo e caratteristiche all’avanguardia. Le recenti rivelazioni sui brevetti e la concept car presentata all’ultimo Salone di Parigi offrono uno sguardo affascinante su come sarà questo SUV, che promette di ridefinire il concetto di comfort e versatilità nel settore automobilistico.

Design esterno

Il nuovo C5 Aircross si distingue per un design più squadrato rispetto al suo predecessore, richiamando l’estetica delle recenti creazioni di Citroën, come le C3 e C4. La firma luminosa è ora segmentata in tre porzioni:

Due sottili barre orizzontali. Una terza barra più spessa, composta da due elementi sovrapposti.

Questa scelta stilistica non solo migliora l’estetica complessiva del veicolo, ma aumenta anche la visibilità e la riconoscibilità del marchio su strada.

Nel posteriore, il design continua con uno schema luminoso a tre elementi, tutti orizzontali. I due elementi esterni sbordano leggermente dalla fiancata, conferendo al veicolo un aspetto robusto. Una delle principali differenze rispetto alla concept car mostrata a Parigi è l’adozione di maniglie delle portiere tradizionali, che rendono il design più pratico e funzionale.

Dimensioni e spazio interno

Una delle novità più significative riguarda le dimensioni del nuovo C5 Aircross, che crescerà da 450 cm a 465 cm. Questo incremento non è solo estetico; potrebbe permettere l’inserimento di una terza fila di sedili, trasformando il SUV in un veicolo capace di ospitare fino a sette passeggeri. Questa scelta mira a soddisfare le esigenze delle famiglie moderne, sempre più in cerca di spazio e versatilità nei loro veicoli.

Interni rinnovati

Le informazioni sugli interni del C5 Aircross 2025 sono promettenti e suggeriscono un approccio minimalista, in linea con le attuali tendenze del design automobilistico. Un elemento distintivo sarà il nuovo schermo verticale per il sistema di infotainment, che rappresenta una deviazione significativa rispetto al tradizionale layout orizzontale delle altre vetture del marchio.

Citroën ha dichiarato che gli interni saranno progettati per assomigliare a un salotto, enfatizzando il comfort e il benessere di tutti gli occupanti. I materiali utilizzati promettono di essere di alta qualità, con finiture curate nei minimi dettagli, creando un ambiente accogliente e rilassato, ideale per lunghi viaggi o semplici spostamenti in città.

Motorizzazioni e sostenibilità

Un altro aspetto cruciale del nuovo C5 Aircross riguarda la gamma di motori, che si preannuncia ampia e diversificata. Basato sulla piattaforma STLA Medium, il SUV sarà compatibile con una varietà di motorizzazioni, incluse quelle ibride e completamente elettriche. Questa flessibilità rappresenta un passo importante verso la sostenibilità, un valore sempre più centrale nella strategia di Citroën.

La variante completamente elettrica del C5 Aircross offrirà potenze comprese tra 213 e 231 CV, con un’autonomia dichiarata che supera i 600 km. Questo livello di autonomia è fondamentale per garantire una maggiore libertà di movimento e ridurre l’ansia da ricarica, un fattore spesso citato dagli utenti di veicoli elettrici.

Per quanto riguarda le motorizzazioni ibride, il C5 Aircross sarà equipaggiato con:

Un motore a tre cilindri 1.2 PureTech, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti, capace di erogare una potenza di 136 CV. Una versione ibrida plug-in che si baserà su un motore a quattro cilindri di 1,6 litri, combinato con un’unità elettrica, per una potenza totale di 195 CV.

Questa gamma di motori consente al C5 Aircross di adattarsi alle esigenze di una clientela sempre più attenta all’ambiente, senza compromettere le prestazioni e il comfort.

In sintesi, la Citroën C5 Aircross 2025 si presenta come un SUV innovativo, caratterizzato da un design distintivo e da un’ampia gamma di motorizzazioni. Con un focus sul comfort e sulla versatilità, questo nuovo modello mira a soddisfare le esigenze delle famiglie moderne e degli automobilisti più esigenti. La sua presentazione ufficiale è attesa con grande interesse, e non vediamo l’ora di scoprire tutte le sue nuove funzionalità e caratteristiche.