Grazie a un comunissimo prodotto da cucina, con l’ausilio del cotone, si può risolvere un problema molto fastidioso.

I rimedi fai da te sono molto utili. In casa e in auto, infatti, molte volte cerchiamo rimedi alternativi per problematiche che possono riguardare facilmente la nostra quotidianità. Il riferimento va inevitabilmente ai comuni prodotti da cucina, che spesso si rivelano davvero degli alleati straordinari pure per quanto riguarda altre mansioni che non c’entrano niente con i piatti e le pentole.

Ciò a cui facciamo riferimento all’interno di questo articolo è l’automobile, che spesso e volentieri può avere un fastidoso problema da risolvere e sul quale si può agire tramite questo semplice sistema casalingo. Oltre a un altro elemento davvero utilissimo, che è il cotone.

Fastidioso problema in auto da risolvere così: ecco come

La problematica di cui stiamo parlando riguarda gli adesivi per i finestrini dell’auto. Sono molto usati, e in effetti alla gente piacciono veramente un sacco, tuttavia non è semplice toglierli senza lasciare qualche segno di troppo. Esiste qualche sistema, però, utile per non danneggiare il vetro della macchina. Non parliamo di un semplice lavaggio con acqua, perché non è sufficiente per rimuovere la colla dell’adesivo; fra le operazioni più corrette c’è quella di utilizzare un panno con acqua tiepida e pulire delicatamente la superficie che circonda l’adesivo.

Se possibile, togliere la maggior parte dell’adesivo usando le mani. Attenzione, però, a staccarlo con troppa veemenza; evitare che si strappi aiuterà a tenere insieme l’adesivo, rendendo più semplice il lavoro. In seguito, fatto tutto questo, è bene utilizzare un solvente per unghie per rimuovere la colla. Applicato il prodotto, dovrai lasciare che la colla lo assorba. Subito dopo utilizza un raschietto di plastica per rimuovere ciò che rimane dell’adesivo. Se si indurisce nuovamente, applica ancora il solvente per unghie e ripeti il processo fino al momento in cui non si ammorbidisce. Se funziona, ti basterà prendere un panno con acqua tiepida e lavare l’area su cui si trova.

Un’altra ottima idea, se non addeirittura migliore, è quella di usare l’aceto e munirsi di dischetti di cotone, tovaglioli di carta e un raschietto di plastica. Sarà necessario immergere i dischetti di cotone nell’aceto e premerli contro l’adesivo, poi lasciare il dischetto sull’adesivo per qualche minuto (in questo modo l’aceto ha il tempo di sciogliere la colla). Tenendo il raschietto inclinato, dovrai sollevare delicatamente il bordo dell’eticheta lontano da te. Ci sarà bisogno, poi, di staccare lentamente l’adesivo dalla superficie del vetro. Se ci sono eventuali residui rimasti, è possibile fare uso del raschietto o di un’unghia per rimuoverli. Alla fine basterà togliere eventuali macchie con un tovagliolo di carta bagnato.