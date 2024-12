Il monegasco protagonista di una crescita strepitosa, ecco la classifica al termine del 2024: i dettagli.

Max Verstappen ha vinto il suo quarto titolo mondiale consecutivo ma, a differenza degli altri anni, la stagione dell’olandese è stata più travagliata delle altre. Sette delle nove vittorie conquistate da Max Verstappen nel corso del 2024 sono arrivate nel prime 10 gare. Le restanti due vittorie l’olandese le conquistate nelle successive 14 gare, segno di un’evidente difficoltà accusata a bordo di una monoposto meno competitiva del solito.

Sono ben dieci i Gran Premi dai quali Verstappen non è riuscito ad uscire vincitore, da quello d’Austria a giugno fino a quello del Brasile di inizio novembre. Un calo che ha consentito, almeno in parte, a Lando Norris di riavvicinarsi al punto da sperare d poter strappare il titolo a Verstappen. Anche il britannico, però, non è riuscito a dare una vera e propria scossa alla classifica, di fatto rimanendo sempre dietro a Verstappen.

Chi è cresciuto maggiormente è Charles Leclerc, che addirittura occupa la prima posizione in una speciale classifica del 2024 di Formula 1. Attenzione perchè alcuni dati sono significativi dello sviluppo di Ferrari, anche in virtù del 2025 e dell’arrivo di Lewis Hamilton nella scuderia di Maranello.

F1, Leclerc primo per punti dalla sosta estiva: la classifica

Il pilota monegasco della Ferrari è quello ad aver raccolto la maggior parte dei punti dal rientro in pista dopo la pausa estiva. Dopo il GP del Belgio del 28 luglio, la F1 ha decretato una pausa durata quasi un mese, dalla quale si rientrati il 23 agosto per il Gran Premio d’Olanda.

Se si contasse la classifica mondiale da quel momento in poi, Charles Leclerc sarebbe campione del mondo. Il monegasco ha infatti collezionato due vittorie e cinque podi per un totale di 179 punti. Dietro di lui ci sarebbe Lando Norris a 175 punti con tre vittorie e due podi. Verstappen sarebbe sul gradino più basso del podio con due vittorie e tre podi per un totale di 16 punti. Carlos Sainz occuperebbe la quota casella dietro a George Russell e davanti a Oscar Piastri. Solo 10° Sergio Perez che, anche nella seconda parte di stagione, accusa un passivo di 139 punti dal compagno di squadra.

Un risultato stupefacente che testimonia la crescita della scuderia di Maranello ma anche l’affidabilità di Leclerc, che dal Belgio in poi non è mai andato oltre la punta posizione in griglia.