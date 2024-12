Hai presente il classico taxi nero inglese? Bene. Immaginalo più lussuoso: in confronto, anche una limousine è “roba da poveri”…

Il classico taxi inglese, il taxi nero o Cab come lo chiamano semplicemente i londinesi è una figura di riferimento per i turisti che popolano la capitale del Regno Unito. Per tanti anni, questa vettura è stata una inglesissima Austin FX4, prima che i tempi cambiassero fino a portare all’adozione di un nuovo modello straniero. Si tratta della Geely LEVC TX-5, un’auto molto simile allo storico veicolo che assieme ai bus a due piani ha reso la capitale del Big Ben così folkloristica agli occhi dei visitatori.

Questo cambiamento non sarà stato accolto bene dai puristi del settore e dai cittadini più “integralisti”, dopo tutto, quanto può essere indice di un’industria automobilistica locale in declino il fatto che sia stata la Cina a produrre la nuova generazione di taxi ecosostenibile per le strade della capitale del Regno Unito? Qualcuno, forse preso proprio sull’orgoglio, ha quindi deciso di creare in autonomia la sua versione inglese modificata di questo mezzo.

Immaginate un taxi nero con un motore decisamente più potente di quello che già conosciamo, in grado di portare in giro i passeggeri nel lusso più estremo e soprattutto, da una zona all’altra della città ad una velocità incredibile che farebbe impallidire anche Crazy Taxi. La vettura che il tuner che stiamo per scoprire ha allestito è una vera perla nonché un grande omaggio ad una grande auto!

Il Cab più costoso di sempre

Se sono stati i costi più bassi di Geely a convincere l’amministrazione londinese a cambiare fornitore per i taxi, oltre al fatto che Austin ha chiuso i battenti da decenni, questo mezzo non farebbe contento il sindaco: infatti, la modifica sulla TX-5 operata dai meccanici di Khan ha un valore di ben 125mila euro, praticamente, è una supercar nel corpo di un mezzo pubblico.

La vettura ha visto sostituire il motore elettrico con autonomia di 150 chilometri con un propulsore classico da ben 100 cavalli mentre le griglie frontali e le borchie esprimono un design decisamente più sportivo. Dal punto di vista degli interni, però, è qui che è stato fatto il lavoro più impressionante. L’auto ha un tetto con effetto notte stellata simile a quello delle Rolls Royce, sedili in pelle trapuntata arancioni che riprendono gli interni di Bugatti e finiture in legno pregiato sui braccioli degli sportelli.

La vettura non manca di ogni optional tecnologico moderno, ad esempio è possibile caricare qualsiasi tipo di Smartphone mentre si viaggia ben avvolti dai nuovi sedili modificati. L’auto è stata prodotta in appena due esemplari, uno verde ed uno nero, entrambi ispirati al modello TX-5 ed entrambi già sold out a peso d’oro. Un taxi degno di un riccone come Elon Musk peccato che non sia Tesla ad averlo ideato.