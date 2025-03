La Ducati 916 è considerata una delle moto più iconiche della storia, un capolavoro di design e ingegneria lanciato nel 1994. Progettata da Massimo Tamburini, la 916 ha rivoluzionato il mondo delle moto con il suo motore V-twin desmodromico a quattro valvole e un’estetica senza tempo. Tuttavia, anche le migliori creazioni possono presentare difetti. Nel caso della Ducati 916, il punto debole era rappresentato dal serbatoio in acciaio, soggetto a corrosione a causa dell’etanolo presente nei carburanti moderni.

innovazione nella progettazione del serbatoio

Grazie a ETTO Motorcycles, un’azienda britannica, è stata sviluppata una soluzione innovativa: un serbatoio in alluminio leggero e resistente. Questo nuovo serbatoio pesa solo 2,15 kg, rispetto ai 4,19 kg dell’originale, offrendo un notevole risparmio di peso. Questo si traduce in una maggiore maneggevolezza e prestazioni migliorate per i possessori della Ducati 916.

Il serbatoio in alluminio è realizzato in aluminio 1050, un materiale noto per la sua leggerezza e resistenza alla corrosione. Con uno spessore di soli 1,5 mm, il design è stato studiato per garantire sia l’estetica che la funzionalità. La base a due pezzi aumenta la robustezza, riducendo l’impatto termico della saldatura. Inoltre, la parte superiore e i lati sono uniti con una saldatura a gas, mantenendo un aspetto impeccabile.

miglioramenti per la funzionalità

Un’altra importante innovazione è il supporto per la pompa del carburante, riprogettato con un anello smussato e dotato di inserti in acciaio inossidabile. Questa modifica non solo migliora la funzionalità, ma aumenta anche la durabilità del componente, essenziale per chi utilizza la Ducati 916 quotidianamente. Il serbatoio è dotato di un tappo di drenaggio e di una seconda pelle per il supporto posteriore, rendendo questa soluzione definitiva per i possessori della leggendaria Ducati.

Oltre a migliorare la manutenzione della moto, il nuovo serbatoio in alluminio consente di preservare l’integrità della Ducati 916. Il prezzo di 2250 euro potrebbe sembrare elevato, ma considerando la qualità dei materiali e le migliorie apportate, rappresenta un investimento valido per chi desidera mantenere viva la propria passione per questo modello senza tempo.

un simbolo di libertà e prestazioni

La Ducati 916 ha avuto un ruolo fondamentale nelle competizioni motociclistiche, in particolare nel campionato mondiale Superbike, dove ha ottenuto numerosi successi grazie a piloti del calibro di Carl Fogarty. Non solo ha dominato le piste, ma ha anche influenzato il design e la filosofia di molte moto successive. È un simbolo di libertà, prestazioni e innovazione.

Il serbatoio ETTO non è una semplice replica, ma un tributo a un’epoca d’oro della motocicletta. Disponibile per tutti i modelli della serie 916 (748, 996 e 998), questo nuovo serbatoio è un’opzione imperdibile per chiunque voglia mantenere la propria Ducati in perfetta forma. La compatibilità con diversi modelli offre un ulteriore vantaggio, permettendo a un ampio numero di appassionati di beneficiare di questo innovativo prodotto.

Per maggiori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale di ETTO Motorcycles o contattarli tramite i canali social. La Ducati 916 continua a vivere, non solo attraverso le sue prestazioni, ma anche grazie a innovazioni come questa, che ne preservano bellezza e funzionalità nel tempo. In un mondo dove tecnologia e tradizione si scontrano, ETTO Motorcycles ha trovato un modo per unire entrambi, offrendo un prodotto di alta qualità che rispetta la storia e l’eredità di questa straordinaria motocicletta.