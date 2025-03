Il mercato degli scooter crossover ha recentemente accolto un nuovo protagonista: il Keeway Vieste XDV 125 EVO PRO 2025. Questo scooter rappresenta un’evoluzione significativa rispetto al suo predecessore, il XDV 125, combinando un design moderno con tecnologie all’avanguardia. La versatilità del Vieste lo rende adatto a diverse situazioni di guida, dal traffico cittadino a percorsi più impegnativi. Con un prezzo di lancio di 3.190 euro e una generosa garanzia di cinque anni, il Vieste si propone come un’opzione altamente competitiva nel panorama degli scooter.

Design e comfort

Il design del Keeway Vieste XDV 125 EVO PRO 2025 è accattivante e funzionale, con linee fluide che enfatizzano l’aspetto sportivo senza compromettere la praticità. La posizione di guida è pensata per garantire comfort anche durante lunghe percorrenze. Alcuni aspetti chiave includono:

Altezza della sella: 870 mm, per una posizione di guida ottimale. Luce a terra: 140 mm, che contribuisce a una visibilità eccellente nel traffico. Parabrezza regolabile: migliora l’esperienza di guida, proteggendo dalle intemperie.

Motore e prestazioni

Il cuore pulsante del Vieste è un motore monocilindrico da 125 cc, raffreddato a liquido, che offre prestazioni promettenti. Grazie al sistema di iniezione elettronica Bosch e alla testa a 4 valvole, il motore eroga:

13 CV a 9.500 giri/min

a 9.500 giri/min Coppia massima di 9,5 Nm a 7.500 giri/min

Questi dati tecnici garantiscono una risposta pronta nelle situazioni di traffico, così come una potenza adeguata per escursioni più lunghe. Questo lo rende adatto sia per l’uso quotidiano che per le gite nei weekend.

Telaio e sicurezza

L’attenzione ai dettagli si riflette nella ciclistica del Vieste, progettata per offrire stabilità su diversi tipi di superfici. Le caratteristiche principali includono:

Forcella rovesciata da 37 mm con un’escursione di 80 mm.

da 37 mm con un’escursione di 80 mm. Sistema a doppio ammortizzatore al posteriore, con regolazione del precarico su cinque livelli e un’escursione di 60 mm.

La sicurezza è fondamentale, e il Vieste non delude, dotandosi di un impianto frenante con dischi da 240 mm all’anteriore e 220 mm al posteriore, entrambi gestiti da un moderno sistema ABS.

Dotazione tecnologica

Il Keeway Vieste XDV 125 EVO PRO 2025 è ricco di tecnologia. Il display TFT da 7 pollici, configurabile, offre informazioni chiare e dettagliate, integrandosi perfettamente con il design moderno dello scooter. Tra le caratteristiche tecnologiche spiccano:

Illuminazione Full LED : garantisce una visibilità eccellente in ogni condizione atmosferica.

: garantisce una visibilità eccellente in ogni condizione atmosferica. Presa USB : per ricaricare i dispositivi mobili.

: per ricaricare i dispositivi mobili. Sistema di avviamento Keyless: semplifica l’accesso allo scooter e migliora la praticità d’uso.

Il Keeway Vieste XDV 125 EVO PRO 2025 si presenta come un’opzione accessibile e altamente tecnologica per chi cerca uno scooter versatile. Perfetto per gli avventurieri urbani e per coloro che desiderano esplorare al di fuori della città, il Vieste rappresenta un’ottima scelta per chi desidera un mezzo di trasporto pratico e innovativo. Con la sua combinazione di comfort, prestazioni e tecnologia avanzata, il Keeway Vieste XDV è pronto a conquistare i cuori degli appassionati di scooter, sfidando i colossi come Aprilia, Kymco e SYM in un mercato sempre più affollato e competitivo.