La famiglia Schumacher ha preso una decisione veramente importante di recente, spiazzando molti appassionati di automobilismo.

La famiglia Schumacher, dal giorno in cui purtroppo Michael ha avuto quel brutto incidente sugli sci a Meribel, ha combattuto insieme all’ex pilota automobilistico per ritrovare una parvenza di normalità, con l’aiuto di cure mediche di primissimo livello e l’affetto di parenti, amici e appassionati.

Questi ultimi non hanno mai fatto mancare il supporto al campionissimo ex Benetton, Ferrari e Mercedes, e sicuramente sarà sempre così, nella speranza che il kaiser si riprenda al più presto. Per quanto riguarda il pilota iconico di F1, comunque, sembra che sia finita in vendita una vettura che ha posseduto e guidato per tantissimi anni.

Schumacher dice addio alla storica macchina: i dettagli

La Ferrari 355 GTS, appartenuta a Michael Schumacher, è stata messa all’asta a Parigi da RM Sotheby’s. Consegnata al sette volte campione del mondo nel 1996, rappresenta un vero e proprio regalo di benvenuto da parte del cavallino rampante nei confronti del pilota più vincente della sua storia. A configurarla in un certo modo ci pensò proprio Schumacher, adattandola secondo i suoi gusti e preferenze. Anche la versione GTS non è frutto del caso; parliamo del modello con tettuccio asportabile.

La livrea presenta il colore blu Le Mans, gli interni in pelle sono realizzati in color crema. Elegante e sportiva, quest’auto detiene anche un cambio manuale a sei marce. Questa Ferrari, inoltre, gode di un dettaglio unico: l’autografo di Schumacher dietro il sedile del guidatore. Come riportato da Corriere Motori, la F355 GTS conta 47.500 chilometri. Nel 2020 ha ricevuto la certificazione Ferrari Classiche. Significa che prima del 2004 il motore originale è stato sostituito con uno nuovo. A settembre 2024 sono stati effettuati gli ultimi lavori di manutenzione tramite la sostituzione del parabrezza, delle pastiglie dei freni posteriori, delle candele e il restauro ocmpleto del cruscotto.

Dopo il sette volte campione del mondo, questa macchina ha avuto altri due proprietari: il francese Pierre Valentin e un imprenditore residente in Belgio. Quest’ultimo se l’aggiudicò nel 2004 a un’asta in occasione del Gran Premio di Monaco. Si tratta di un’autovettura davvero storica e indimenticabile, non c’è che dire davvero. Uno di quei modelli che certamente sono destinati a essere ricordati, apprezzati e finiscono per essere addirittura indimenticabili per i tanti fan che ricordano un periodo storico davvero felice e unico nel suo genere. Un altro elemento che fa parte del passato di Schumacher è finito per essere venduto, questo è certo.