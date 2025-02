Sapevi di questo trucco per evitare una odiosa multa? Niente paura, i professionisti del settore ti vengono incontro e svelano il segreto.

Può capitare a tutti di dimenticarsi di pagare la somma necessaria, solitamente inferiore a cinque euro a meno che non si intenda sostare per tutta la giornata, per sostare in un parcheggio con strisce blu, quelli che nelle aree centrali o benestanti della vostra città sono sicuramente i più diffusi. In queste situazioni, è importante ricordare che si rischia però una multa.

Bisogna anche dire che il CDS non ci va leggero con chi incontra questa “dimenticanza” o fa magari confusione con gli orari e i giorni in cui il pagamento non risulta più dovuto: l’articolo 157 ci dice che per il mancato pagamento delle strisce blu, se si viene sorpresi dai vigili con un’auto priva del contrassegno che attesta il pagamento, si rischia di sborsare una cifra di 41 euro, ben superiore quindi alla somma necessaria per rimanere lì tutta la giornata.

Attenzione però perché secondo qualcuno che lavora in questo campo ormai da molto tempo è possibile sfuggire a questa brutale sanzione. E si può fare pagando rapidamente una somma decisamente inferiore a quella della multa. Come? Andiamo a vedere un video che ci racconta una cosa che un vigile urbano, per ovvie ragioni, non verrà mai a precisarci!

Se sei veloce, con un euro e mezzo sei in salvo

Stando ad un video pubblicato su Instagram dalla pagina Tabaccheria Massa Frascati è possibile evitare di pagare la multa completa quando si parcheggia senza aver pagato le strisce blu o, meglio ancora, quando il bigliettino scade – ad esempio la validità di quest’ultimo era fino alle ore 17 ma voi avete lasciato l’auto in sosta fino alle 19. L’importante è agire entro due ore dall’avvenuta sanzione.

Sotto la sanzione, si trova un codice alfanumerico che potete inserire sulla colonnina dove si paga la sosta tramite il pulsante giallo con la piccola i che sta per informazioni. Inserendo il codice, vi sarà possibile pagare un’integrazione che generalmente non supera l’euro e cinquanta ed evitare quindi di pagare la multa piena. Nel video che vi lasciamo a fondo pagina, avete un tutorial completo per capire come fare!

Come ha fatto poi notare l’avvocato Angelo Greco, famoso per il suo portale La Legge per Tutti è sempre meglio conservare una “ricevuta” di quanto avete fatto per evitare che la multa arrivi comunque a casa! “Da conservare per 5 anni: tanto è il termine di prescrizione delle multe. Scaduto questo termine non possono comunque chiederti la verifica del pagamento”, il suo consiglio.

Conoscevate questo “trucco”?

