Il team principal Ferrari cala l’asso, le sue parole non lasciano dubbi: i dettagli.

La stagione 2024 di Formula 1 è conclusa, e se da un lato si continua ad analizzare l’annata appena trascorsa, dall’altro bisogna iniziare anche a valutare e studiare le mosse da fare nel 2025. “Sapevamo che le possibilità erano poche e dopo la penalità per il cambio batteria a Leclerc erano ancora meno, quasi nulle. Ma non penso che sia Abu Dhabi dove abbiamo perso il campionato. Piuttosto in Canada o in estate. Ma è andata così e adesso dobbiamo concentrarci sul 2025”, ha commentato Fred Vasseur in un’intervista in occasione del pranzo di Natale organizzato dalla Ferrari.

Ferrari ha stupito tutti un anno fa, quando hanno annunciato l’arrivo di Lewis Hamilton a partire dalla prossima stagione Un trasferimento che, al momento, mette il sorriso sul volto di tutti i tifosi della scuderia di Maranello, ma anche tanti dubbi a chi ipotizza che il rapporto del britannico con Leclerc potrebbe essere burrascoso. Le prestazioni di Hamilton nel 2024, poi, fanno emergere ulteriori dubbi.

“Sento che Lewis non è stato sempre molto contento, probabilmente era già un po’ concentrato sul futuro. Però sono veramente convinto che sarà in ottima forma, lo ha dimostrato nelle ultime gare. Ad Abu Dhabi come Las Vegas è stato in grado di fare delle ottime prove. Sono sicuro che si sentirà molto bene qui”, ha proseguito il team principal Ferrari.

Vasseur non ha dubbi, ecco cosa servirà nel 2025: i dettagli

E sull’adattamento di Lewis Hamilton Fred Vasseur ha detto di non essere preoccupato. Secondo il team principal il simulatore darà una grossa mano al pluricampione britannico, che nonostante il poco tempo riuscirà a gettarsi a capofitto nel progetto.

E sul 2025? Vasseur ha le idee piuttosto chiare. “Non possiamo dire adesso se sarà il nostro anno il 2025, ma ho fiducia nel progetto su cui stiamo lavorando. Sarà ancora una sfida intensa come quella appena finita. Lo abbiamo visto anche quest’anno: con 4 team a giocarsi pole e vittorie saranno i dettagli a fare la differenza: di pista, temperature, gomme e atteggiamento. Sono molto orgoglioso di come abbiamo affrontato le difficoltà quest’anno, però dobbiamo fare un passo in più verso la costanza”, ha concluso il team principal Ferrari.

A poche settimane dall’inizio, almeno per quanto riguarda la preparazione, della prossima stagione, in casa Ferrari si respira aria di fiducia. Il secondo posto nella classifica costruttori ha fato bene alla scuderia di Maranello, che adesso vuole completare l’opera portando i titolo in Italia nel 2025.