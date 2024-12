Ecco la minicar che aspettavano tutte le persone con un basso budget ed il desiderio di una vettura da città. Il prezzo e l’aspetto sono accattivanti a dire poco.

Sul mercato odierno è davvero difficile trovare un’automobile, anche minuscola, che costi meno di 15mila euro tutto compreso al punto che tanti per risparmiare si lanciano sul mercato dell’usato, senza considerare troppo le alternative. Tra queste troviamo sicuramente il leasing o l’affitto ma, volendo provare ad immaginare qualcosa di più pratico nel futuro prossimo, ci sono molte auto cinesi low-cost.

La grande speranza resta la Cina, paese dove vengono vendute automobili a prezzi che in Euro, tradotti dagli Yuan locali, risultano davvero molto accessibili. Di recente una vettura nota come Wuling Hongguang Mini EV Macaron che per comodità chiameremo semplicemente Mini EV è arrivata a vedere la terza generazione. Si tratta di un’auto molto pratica per la città!

Questa vettura presentata nel novembre del 2023 in configurazione moderna ha un prezzo traducibile in appena 6.000 euro nostrani, una cifra davvero ridicola se paragonata a quella delle auto europee. Per questo molti osservatori occidentali si sono sentiti attirati da questo modello e si sono chiesti se mai la vedremo sul mercato europeo. Vediamo di capire se questo è possibile.

La micro car più piccola ed economica…

La Mini EV ha dimensioni davvero molto contenute, forse troppo! La lunghezza dell’auto è di un metro e mezzo, cosa che farebbe rabbrividire una Smart Fortwo, con il raggio di sterzata di appena due metri. Larga meno di quanto è alto un adulto, la vettura è quindi una perfetta soluzione per affrontare il traffico…in due e senza troppe buste della spesa nel piccolo bagagliaio posteriore.

Piccola si ma non spoglia: gli interni dell’auto sono piacevolmente accessoriati e non manca perfino un monitor di infotainment da una decina di pollici. Le ruote montano dei piccolissimi cerchi che ricordano le frecce sul controller di una PS5 da appena 12” mentre per il motore ci troviamo davanti ad un propulsore elettrico da 40 cavalli che garantisce 300 chilometri di autonomia.

L’automobile purtroppo, per il momento almeno non è disponibile in Italia o in Unione Europea. Peccato perché la versione base ha un costo di appena 5.950 euro! Farebbe davvero faville qui da noi ma, come spesso accade in questi casi, i dazi imposti dalla Unione Europea affosserebbero probabilmente l’auto prima ancora che questa possa arrivare da noi.