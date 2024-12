La Federazione non perde tempo e sorprende tutti, ecco le ultime decisioni prese ai piani alti: i dettagli tecnici.

La Formula 1, è sempre un passo avanti. E se da un lato il campionato è appena terminato e tutti stanno pensando a riposarsi, la federazione guarda al futuro. La stagione 2024 stata piena di sorprese, con le difficoltà evidenti accusate da Max Verstappen e dal tutto il team Red Bull, e soprattutto con l’incredibile lotta per il titolo costruttori portata avanti fino all’ultimo Gran Premio, ad Abu Dhabi.

Un boost di non poco conto per tutto l’ambiente che, ora più che mai, è consapevole di vivere un momento florido per tutto il mondo della Formula 1. Il 2025, però, sarà un anno di transizione, in vista del 2026.

Il cambio di regolamento previsto per il 2026 porterà con sé, inevitabilmente, anche una serie di modifiche alle monoposto, che se fino ad oggi sono state “tecniche” e poco dettagliate, ora sono entrate nel vivo. La Federazione ha infatti pubblicato una serie di rendering molto dettagliati delle monoposto, definite “agili” dal responsabile tecnico dell’area monoposto della Fia Nikolas Tombazis. I motori saranno per i 50% elettrici, il carburante 100% sostenibile ed entrerà in vigore una modalità che servirà per favorire i sorpassi. Ma come saranno, esteticamente, le monoposto?

F1, ecco le monoposto del 2026, i dettagli e le nuove caratteristiche tecniche

Importante è stato l’apporto dei vari team di Formula 1 al lavoro sulle nuove monoposto, che inizia dalle ali. Il muso risulta più rialzato, non più interamente appoggiato all’ala anteriore, ma agganciato a due “pinne” che ne fanno da supporto, per favorire il flusso d’aria sotto la scocca e incanalare l’aria sul fondo. Un nuovo deviatore di flusso, poi, modificherà la scia dell’aria sulle ruote anteriori. Anche l’ala posteriore appare notevolmente modificata. I tre elementi d’entrata avranno un bordo non più rettilineo ma leggermente tondeggiante.

Totalmente cambiato è il fondo, con un marciapiede del tutto diverso rispetto ai primi rendering delle monoposto 2026, e cinque deviatori di flusso presenti nella parte frontale del fondo Novità fondamentale è quella dei copricerchi, che non coprono più l’intera ruota. Attenzione ai prossimi mesi, perchè a breve i team inizieranno a progettare le monoposto del futuro. Occhio quindi al regolamento e a tutte le possibili modalità per eluderlo.