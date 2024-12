Il monegasco finisce fuori dalla speciale classifica, ecco chi lo precede e con quali numeri: i dettagli.

Il campionato di Formula 1 2024 è finito, e tutti i piloti sono a riposo in vista del 2025. La classifica del 2024 ha visto Max Verstappen trionfare per il mondiale piloti davanti a Lando Norris e Charles Leclerc. Per la classifica costruttori, invece, la storia è stata piuttosto diversa.

Le McLaren e le Ferrari hanno lottato fino all’ultimo Gran Premio, nel circuito di Abu Dhabi. Alla fine, sul gradino più del podio ci è finito il team inglese, che ha portato a casa il titolo con soli 14 punti di vantaggio sulla scuderia di Maranello al secondo posto. Uno spettacolo senza precedenti, che coincide anche con una crescita esponenziale dell’intero circus di Formula 1, sia in termini di audience che in termini economici.

Come rivelato dalla rivista Forbes, nel 2024 l’intero circus ha visto aumentare il proprio valore (per quanto riguarda gli stipendi dei piloti) del 23%, con gli stipendi dei primi dieci piloti che sono passati da 258 milioni di dollari a 317 milioni di dollari dal 2023 al 2024. Una crescita enorme rispecchiata anche nel’auento dei ricavi, che ciò nel 2023 era salito alle stelle, con 3,2 miliardi di dollari ed un aumento del 25% rispetto al 2022.

F1, la classifica degli stipendi: ecco chi ha guadagnati di più nel 2024

Ma quanto guadagnano i piloti di Formula 1? La rivista Forbes ha analizzato e stilato la classifica degli stipendi, che corre parallelamente all’aumento generale dei ricavi e del valore della griglia. I piloti, il cui salario non influisce sul budget cap imposti alle scuderie, hanno ottenuto un aumento del minimo salariale. Ma chi più?

In cima alla lista c’è ovviamente il campione del mondo Max Verstappen, che dalla red Bull percepisce uno stipendio di 60 milioni di dollari più un bonus di 15 milioni. Dietro di lui Lewis Hamilton e Lando Norris, rispettivamente con 55 milioni più 2 milioni di bonus e 12 più 23 milioni di bonus per Norris. Incredibilmente fuori dal Podio Charles Leclerc, che con uno stipendio di 15 milioni più 12 di bonus si trova addirittura al quinto posto, dietro a Fernando Alonso che ne guadagna 24 più 3,5.

Dietro il monegasco George Russell, Oscar Piastri e Sergio Perez. Solo nono posto per Carlos Sainz, che nel 2024 ha guadagnato 10 milioni di dollari più nove di bonus. Chiude Gasly, al decimo posto con 10 milioni più due di bonus.