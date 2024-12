Il monegasco non ha dubbi sul 2025, le sue parole su Lewis Hamilton sono nette: i dettagli.

La strategia di Ferrari per il 2025 è stata chiara fin dall’inizio. provare a formare un dream team per tentare l’assalto al titolo l’anno prossimo. Ma se da un lato le premesse per fare bene sia per quanto riguarda la classifica costruttori che per quanto riguarda quella piloti ci sono, dall’altro i dubbi sulla gestione complessa di due stelle come Charles Leclerc e Lewis Hamilton aumentano sempre di più.

Il campione britannico ha un peso enorme all’interno del box di Maranello, ma Leclerc è stato il vero primo pilota per tanti anni e non avrà di certo intenzione di farsi rubare il primato dal neo acquisto. I monegasco, però, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del The Telegraph, dove ha provato ad analizzare la prossima stagione e anche quello che potrebbe essere la convivenza con Hamilton.

“Sono emozionato anzi, credo che tutti nel team lo siano. La Ferrari è di per sé molto grande e, ovviamente, l’ingresso di una leggenda della F1 come Lewis porterà ancora più riflettori sulla squadra che ha già, probabilmente, più riflettori di tutti nel paddock. Da parte mia, però, la cosa migliore che posso fare è concentrarmi sul mio lavoro e cercare di fare del mio meglio. Come ho detto, ho molto rispetto per Lewis e so che non sarà facile. Ma sono molto motivato proprio per questo motivo”, ha dichiarato Leclerc.

Leclerc elogia Hamilton, ma attenzione alle difficoltà

Charles Leclerc si ritroverà nel box count sette volte campione del mondo, alla ricerca dell’ottavo. Un compito difficilissimo per il monegasco della Ferrari, che ha ammesso di aver capito quanto potrebbe essere difficile il 2025 con l’arrivo del britannico.

“Credo che la motivazione che riceverà Lewis entrando in una squadra come la Ferrari sarà pazzesca. È ancora un pilota eccezionale, anche se è stata una stagione difficile per la Mercedes come squadra [..] Non ho alcun dubbio sul fatto che mi troverò di fronte al miglior Lewis Hamilton e che sarà una sfida estremamente impegnativa. Le sue prestazioni in qualifica? Non so cosa stia succedendo, e ovviamente posso solo vedere i risultati. È però molto difficile per me giudicare una situazione quando non so cosa stia accadendo dietro le quinte. Non ho dubbi sulle capacità di Lewis e sulla sua bravura”, ha concluso Leclerc.