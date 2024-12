Questa Alfa Romeo non era un granché dal punto di vista di vendite. La sua versione “cattiva” però ha ripagato alla grande l’impresa del Biscione.

Quando l’Alfa Romeo 155 fece il suo debutto nel 1992, le aspettative erano alte, soprattutto dopo il successo della sua antenata, la 75. Tuttavia, la 155 non riuscì subito a convincere gli appassionati e la critica. La sua linea, decisamente meno convenzionale e classica rispetto alla 75, fu oggetto di dibattiti e, dati alla mano, gli economisti la considerarono un flop commerciale. Tuttavia, il tempo ha dimostrato che le prime impressioni possono essere fuorvianti, trasformando quella che è stata inizialmente vista come una delusione in un vero e proprio oggetto di culto per i collezionisti e gli appassionati di auto.

La 155 rappresentava un cambiamento significativo nella filosofia progettuale di Alfa Romeo. Con una carrozzeria più aerodinamica e un design che si distaccava dalle linee più squadrate delle precedenti generazioni, la 155 si propose di attrarre una clientela più giovane e moderna. Nonostante ciò, il suo lancio sul mercato non fu accolto con entusiasmo, e i numeri di vendita iniziali furono ben al di sotto delle aspettative.

Dove la 155 trovò realmente la sua redenzione fu il mondo del motorsport. La versione V6 TI, in particolare, divenne il simbolo del riscatto della gamma. Con il suo motore V6 da 2,5 litri, capace di sprigionare circa 425 CV, questa vettura si distinse nel Campionato Mondiale Turismo, dove, tra il 1992 e il 1996, ottenne numerose vittorie e riconoscimenti. I successi in pista contribuirono a cambiare la percezione del pubblico nei confronti della 155, trasformandola da semplice berlina a una vera e propria leggenda automobilistica.

Un Prezzo da Supercar

Oggi, una 155 V6 TI del 1994 è stata di recente messa all’asta sul portale RM Sotheby’s con una stima di vendita compresa tra 500.000 e 600.000 euro. Questo prezzo, che potrebbe sembrare esorbitante, riflette non solo la rarità del modello, ma anche il suo status iconico nel panorama automobilistico. A questo punto, vale la pena di considerare cosa renda questa vettura così speciale.

Il design della 155, con il suo assetto rasoterra e il body kit aggressivo, non è solo esteticamente accattivante, ma è anche funzionale. La vettura è stata progettata per offrire prestazioni eccezionali, e la trazione integrale permette di affrontare curve e rettilinei con una stabilità sorprendente. Lo sprint da 0 a 100 km/h richiede meno di tre secondi, un risultato che, anche oggi, può competere con molte supercar contemporanee. La velocità massima supera i 300 km/h, un dato che la colloca nell’élite delle vetture sportive.

Oltre alle prestazioni, il motore V6 Alfa Romeo offre un’esperienza di guida unica. Il suono profondo e visceralmente coinvolgente del motore è una delle caratteristiche distintive delle vetture del marchio. Non è solo una questione di potenza, ma di emozione. Guidare una 155 V6 TI significa immergersi in un’esperienza sensoriale che coinvolge tutti i sensi, rendendo ogni viaggio un’avventura.