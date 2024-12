Una Porsche può costare poco? Sembra qualcosa di impossiible, tuttavia un esemplare a basso costo pare che ci sia.

La Porsche è un’azienda straordinaria, che nel corso della storia ah realizzato davvero modelli unici nel loro genere. Sono tante, in effetti, le vetture costruite dal brand di Stoccarda in grado di essere ricordate per sempre. Ovviamente il primo pensiero quando si pensa a Porsche va sicuramente alla 911, tuttavia non è l’unico modello di una certa caratura costruito dal costruttore europeo.

Un’altra autovettura fantastica è la 927, introdotta nel 1977, ovvero in un periodo storico in cui l’azienda stava affrontando una crisi davvero importante.

L’obiettivo, con questo progetto, era quello di creare una gran turismo capace di attrarre tantissimi clienti, grazie alla performance di una sportiva purissima e il comfort di una berlina di lusso. In poche parole Porsche stava troncando i ponti con il suo passato, facendo qualcosa che non aveva mai neanche tentato di realizzare.

Porsche 928, un modello innovativo: quanto costa oggi

La Porsche 928 si distanziava a livello di design dalla 911, a livello di prestazioni puntava invece su un motore V8 anteriore, mentre la trazione era posteriore. Il propulsore era capace di erogare fino a 230 cavalli. L’aspetto della macchina in questione era sicuramente unico nel suo genere, con una linea fluida e aerodinamica che balzava all’occhio facilmente. In qualche modo anticipava pure le tendenze stilistiche che in futuro sarebbero andate tanto di moda.

Purtroppo, però, come spesso capita con progetti giunti troppo in anticipo, la 928 venne accolta con un certo scetticismo. Forse è anche per questa ragione che nel 2024 costa così poco ed è così accessibile. Fra le vetture classiche, probabilmente, è quella più low cost di tutte. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 30.000 euro, che per una Porsche è davvero pochissimo. Per chi desidera avere una vettura tutto sommato conveniente e assolutamente legata al passato, però, è certamente la scelta giusta.

La produzione in Italia di questa vettura è terminata nel 1995, ma ad ogni modo ha continuato ad attrarre clienti fino al 2005. Dopo il suo ritiro definitivo dal mercato sono stati venduti altri cinque esemplari. Anche se all’inizio non è piaciuta moltissimo ad appassionati e addetti ai lavori, non si può negare che non sia comunque stata apprezzata negli anni successivi alla sua presentazione ufficiale. Magari non sarà stata come la Porsche 911, ma la 928 rimane comunque un pezzo di storia indimenticabile dell’automobilismo del ventesimo secolo, questo è certo.