La scuderia britannica raggiunge un risultato straordinario, il dato rarissimo.

McLaren torna a vincere il titolo costruttori della Formula 1 e porta a casa un trionfo che mancava dal 1998. Si tratta del nono titolo per la scuderia di Woking, che in questo modo supera la Mercedes. Anche nel 1998 la lotta fu tra le McLaren e le Ferrari, con la vittoria finale dei britannici che portarono a casa il titolo all’ultimo Gran Premio della stagione, a Suzuka, grazie alla vittoria di Hakkinen che nel 1998 conquistò anche il suo primo titolo mondale piloti.

Il 2024 è stato un anno complesso per la McLaren, che ha dovuto lottare duramente per arrivare al successo. Nella classifica piloti Lando Norris ha dovuto cedere il passo ad un Max Verstappen che, soprattutto nella prima parte di stagione, aveva dominato. In quella costruttori, invece, è andato tutto per il meglio. Le quattro vittorie di Lando Norris e le due Oscar Piastri, sommate ai 15 podi in totale tra i due piloti, hanno portato la scuderia di Woking innanzitutto vetta alla classifica. Soltanto la Ferrari ha tenuto testa alle due McLaren, ma non quanto bastava per riuscire a strappargli il titolo.

F1, solo 12 volte nella storia: McLaren lo ha fatto

C’è un dato piuttosto interessante che testimonia quanto sia equilibrata la Formula 1 come sport. Si tratta della vittoria del titolo costruttori, e la McLaren è solo la 12ª scuderia che riesce a strappare il titolo alla scuderia del vincitore del titolo piloti.

La prima volta è successo nel 1958, quando a trionfare fu la scuderia Vanwall ma il titolo piloti fu vinto da Hawthorn su Ferrari. Poi nel 1973 con Lotus per il titolo costruttori e Stewart sula Tyrrell, poi Ferrari e James Hunt su McLaren nel 1976. 1981, 1982 e 1983 furono tre anni consecutivi in cui non combaciarono vincitore dei costruttori e del mondiale piloti. A trionfare furono le Williams e Piquet sulla Brabham nell’81. E poi nei due anni successivi le Ferrari, mentre il titolo piloti fu portato a casa da Rosberg sulla Williams e poi di nuovo da Piquet sulla Brabham.

Williams portò a casa il titolo nel 1986 e nel 1994, e in entrambi i casi non vinsero il titolo piloti. Trionfarono Prost su McLaren e Schumacher su Benetton F1. Stesso discorso per Ferrari, che vinse nel 1999 e nel 2008 ma il mondiale piloti fu conquistato da Hakkinenn nel ’99 e da Hamilton nove anni dopo, entrambi a bordo della McLaren. E infine nel 2021 il titolo costruttori fu vinto da Mercedes e quello piloti da Verstappen.