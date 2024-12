Che fine ha fatto lo storico rivale di Valentino Rossi, con cui il Dottore se l’è vista in più di una occasione.

Valentino Rossi ha avuto una carriera motociclistica davvero straordinaria, conquistando più di 100 vittorie e 9 titoli mondiali, perdendone due all’ultima gara e regalando una serie di emozioni uniche e indimenticabili ai tifosi di tutto il mondo.

Nel 2021 si è ritirato, pur continuando a correre – ma con le auto – e mantenendo il controllo del team VR46 in MotoGP. Per quanto riguarda il passato di Valentino Rossi, comunque, in molti si chiedono che fine abbia fatto un grande rivale del Dottore, con cui ha condiviso davvero tante battaglie indimenticabili. Non ci resta altro da fare che scoprirlo.

Che fine ha fatto il grande rivale di Valentino Rossi

Il pilota di cui vi stiamo parlando è Sete Gibernau, che dopo il ritiro dal motociclismo a livello agonistico ha avuto una vita decisamente più tranquilla e meno caotica. Dopo aver trascorso anni sotto la luce dei riflettori, ha scelto di allontanarsi dal popolare e frenetico mondo delle corse; si è trasferito in Svizzera, concentrandosi su nuove passioni, e ha finalemnte trovato tranquillità e serenità.

Ha dedicato molto del suo tempo ad attività come il ciclismo e lo sci nautico, sport che ha praticato per passione e divertimento più che per puro spirito di competizione. Il pilota spagnolo, grande rivale di Valentino Rossi, ha spesso parlato delle pressioni e delle sfide che accompagnano la vita di un pilota professionista fra aspettative, costante confronto con compagni di squadra e rivali e pressioni mediatiche al limite dell’opprimente.

La decisione di ritirarsi, per lui, ha rappresentato una sorta di liberazione. Così ha potuto cambiare vita e supportare la sua famiglia – venendo a sua volta supportato – in questo nuovo viaggio che la vita ha donato a loro tutti. Negli ultimi anni, comunque, Gibernau è apparso occasionalmente in eventi legati al motociclismo in TV e nella vita quotidiana.

Sete Gibernau, una carriera da protagonista

Ma che carriera ha avuto Gibernau? Il suo nome è associato principalmente alla rivalità con valentino Rossi, tuttavia il pilota spagnolo ha avuto una carriera di altissimo livello che va ben oltre alle battaglie in pista consumate con il Dottore. Il suo viaggio all’interno del motociclismo è iniziato negli anni ’90, e nonostante alti e bassi ha affrontato piloti del calibro di Rossi e Max Biaggi. Ha debuttato nel motomondiale nel 1995, dopo aver accumulato esperienza come tester nella classe 250.

In 500 (attuale MotoGP) è apparso quando a dominare c’era Mick Doohan. La svolta per lui arrivò nel 2001, quando passò al team Suzuki per guidare la RGV500. La prima vittoria l’ha conquistata al GP di Valencia del 2001: nel 2003, grazie anche al supporto e alla fiducia di Fausto Gresini, ha raggiunto il suo apice sportivo: ha vinto quattro gare ed è salito diverse volte sul podio, risultato che gli hanno permesso di raggiungere il 2° posto in classifica generale in quella stagione.

Il 2004 sarebbe dovuto essere l’anno della conferma, ma gli infortuni e gli avversari sempre più competitivi gli impedirono di fare il salto di livello definitivo in MotoGP. In seguito passò alla Ducati, ottenendo risultati assai blandi. Ha deciso di ritirarsi dalla classe regina del motomondiale nel 2006, lasciando comunque un ricordo tutt’altro che sbiadito della sua immagine nel motociclismo che conta.