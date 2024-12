L’olandese senza freni non nasconde le sue mosse: ecco cosa ha detto che sta scatenando la polemica.

Max Verstappen ha sempre avuto uno stile di guida contestato da molti. L’olandese è entrato in Formula 1 a piedi uniti e, fin dal suo esordio, ha sempre fatto capire a tutti di essere aggressivo, spesso troppo.

E se fino a qualche anno fa il suo carattere veniva fortemente criticato dagli addetti ai lavori, che la maggior parte delle volte attribuivano proprio all’aggressività le principali motivazioni dietro i mancati successi dell’olandese, adesso tutto sembra cambiato. Da quando Verstappen ha iniziato a vincere, c’è stata infatti un’inversione di tendenza. Adesso sembra proprio quello stile di guida tanto criticato a fargli da apripista, caratteristica principale di un pilota vincente.

C’è, però, chi non si fa ipnotizzare dai successi di Verstappen e che continua a criticare fortemente le sue manovre. Nel mirino ci è finita quella fatta in Messico ai danni di Lando Norris. L’attacco interno di Verstappen ai danni del pilota britannico della McLaren fu commentato duramente da George Russell, che disse di non vedere una manovra simile da Interlagos 2021.

Verstappen lo ammette, la confessione dell’olandese sul GP del Messico

E in effetti Verstappen spinse fuori il collega della McLaren, che fu costretto a tagliare la chicane. Una manovra che costò all’olandese 10 secondi di penalità che, sommati ai 10 per il successivo tentativo di sorpasso, costrinse Verstappen a chiudere la gara al sesto posto. Una manovra che ha portato addirittura al cambio di regolamento a partire dal 2025. All’epoca Verstappen dichiarò di aver comunque guadagnato punti, impedendo a Norris di vincere il Gran Premio del Messico.

Settimane dopo, intervistato da ViaPlay, l’olandese ha analizzato quella manovra, senza nascondersi e ammettendo di aver valutato bene le sue mosse: “A volte per ottenere il massimo da ogni situazione se in palio c’è un titolo mondiale devi essere disposto ad oltrepassare un limite o ad infrangere una regola ed è quello che ho fatto e che sempre farò, non tutti hanno questa mentalità e non tutti lo capiscono. Se rimpiango quanto fatto in gara in Messico? No, affatto. Ho guadagnato punti”, ha commentato Verstappen.

Una confessione che alimenta ancor di più le polemiche sul carattere aggressivo del pilota Red Bull, a pochi mesi dall’inizio della nuova stagione. Occhio al regolamento 2025, perchè molte cose potrebbero cambiare, di fatto creando nuove polemiche.