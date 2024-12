Il britannico scalzato ella classifica finale, ecco chi gli sta davanti: due nomi sono insospettabili.

Il 2024 ci ha regalato un campionato di Formula 1 a dir poco entusiasmante. La classifica corta sia per quanto riguarda i piloti che per quanto riguarda i costruttori, i sorpassi, i colpi di scena e tutto ciò che è successo in pista ci ha tenuti incollati agli schermi della tv fino all’ultimo Gran Premio di Abu Dhabi.

Certo, il calo di competitività della Red Bull ha influito parecchio sulle prestazioni di Max Verstappen, che da giugno a novembre non è più riuscito a vincere una gara. Dall’altro lato, però, Lando Norris e in generale le McLaren, così come anche le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, hanno dimostrato una crescita notevole. Mai così competitivi sia il team britannico che quello italiano, al punto da staccare le Red Bull, complice anche il disastro di Sergio Perez, e giocarsi il titolo costruttori in un duello fino all’ultima gara.

Lando Norris ha, in effetti, sfiorato il titolo piloti, che fino al Gran Premio del Brasile, poi vinto da Verstappen, sembrava alla portata del britannico. C’è però una classifica nella quale Norris è finito quinto, preceduto da quattro rivali anche insospettabili.

Rimonte impossibili, ecco la classifica del 2024: Norris al quinto posto

C’è una speciale classifica, anche piuttosto interessante a dir la verità, che riguarda le rimonte compiute in Formula 1 nel 2024. Alla base della classifica c’è Lando Norris, quinto, risalito dalla quindicesima alla quarta posizione a Baku, nel Gran Premio dell’Azerbaigian.

Davanti a lui Lewis Hamilton e George Russell. L’ormai ex pilota Mercedes ha rimontato dalla 16ª alla 4ª posizione ad Abu Dhabi, nella sua ultima gara a bordo della monoposto tedesca. Russell, invece, occupa il terzo posto con la rimonta statunitense dalla 20ª alla 6ª casella. Medaglia d’argento per Charles Leclerc che sempre ad Abu Dhabi ha compiuto l’impresa di partire dalla 19ª casella e chiudere al terzo posto in quella che poteva essere una gara storica se la Ferrari avesse vinto il titolo costruttori.

Primo in questa speciale classifica è, ovviamente, Max Verstappen. L’olandese è risalito dalla 17ª alla 1ª posizione in Brasile, in quella che poi s è rivelata la vittoria decisiva prima dell’effettiva consacrazione a campione del mondo, avvenuta poi a Las Vegas.

Norris viene quindi superato anche dai due Mercedes, che nella classifica costruttori sono ben dietro le McLaren.