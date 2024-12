Lo spagnolo vede crescere il rivale con l’appoggio del team, pessime notizie in vista del 2025: la notizia è ufficiale.

Il duello tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia sta già accendendo la stagione 2025 di MotoGp. La scelta di Ducati di portare lo spagnolo nel team ufficiale ha, di fatto, lasciato a bocca aperta gran parte degli appassionati, che davano per scontato l’approdo di Jorge Martin sulla sella della Desmosedici come compagno di squadra di Pecco Bagnaia.

Il team di Borgo Panigale, però, ha deciso di puntare sull’ex Honda per creare quello che loro stessi definiscono un “dream team” del motociclismo. Inutile nascondere che i dubbi ci sono. Soprattutto sulla gestione che il team potrà avere di entrambi i piloti, ormai non più novellini né tantomeno piloti che accetterebbero di fare da “secondo” all’altro.

Gli addii di Jorge Martin e, di conseguenza, del team Pramac (che ha scelto Yamaha per le prossime stagioni), complicano ancor di più il percorso di Ducati, che adesso avrà anche meno moto in pista oltre ad una bella gatta da pelare nello stesso box. E allora è stata presa una decisione molto importante, con l’obiettivo di premiare un pilota cresciuto molto che, secondo Ducati, potrebbe dare filo da torcere anche a Bagnaia e Marquez.

Ducati affida la GP25 a Di Giannantonio, premiato il pilota romano del team VR46

Si tratta di Fabio Di Giannantonio, pilota romano del team VR46. Ducati ha scelto di affidare l’unica moto identica a quelle di Bagnaia e Marquez al team satellite di Valentino Rossi, e in particolare a Di Giannantonio la Desmosedici GP25. Un premio importante che testimonia tutti i progressi dimostrati in pista.

Ed in effetti Di Giannantonio ha chiuso al decimo posto la stagione 2024 con due gare in meno, in sella alla moto del 2023. Prima, infatti, di operarsi alla spalla, il pilota romano aveva chiuso le ultime due gare (in Australia e in Thailandia) al quarto posto. Due risultati che hanno convinto Ducati al punto da affidargli la moto di ultima generazione. Sarà l’unico in pista oltre a Bagnaia e Marquez a guidarla, e quindi anche l’unico che, a parità di condizione, potrebbe dare filo da torcere all’italiano e allo spagnolo. Alex Marquez, Fermin Aldeguer e Franco Morbidelli (gli altri piloti che guideranno una Ducati nel 2025) saranno in sella alla Desmosedici GP24.