Il mondo delle moto è in continua evoluzione e la FB Mondial Piega 452 2025 si prepara a fare il suo ingresso in scena con grande ambizione. Questa naked sportiva di media cilindrata non solo mira a conquistare il cuore degli appassionati, ma si propone anche di competere con modelli affermati nel segmento, come la KTM 390 Duke e la Yamaha MT-03. Con un prezzo di partenza altamente competitivo di 5.999 euro, la Piega 452 si presenta come un’opzione allettante per i motociclisti in cerca di prestazioni elevate e un design accattivante.

Motore e prestazioni

Al centro della FB Mondial Piega 452 troviamo un motore bicilindrico DOHC di 449,5 cc, frutto di una collaborazione tecnica con CF Moto, un marchio noto per la sua ingegneria avanzata. Questo propulsore, raffreddato a liquido e dotato di distribuzione a 8 valvole, è in grado di erogare una potenza di 46,5 CV e una coppia massima di 39 Nm a 6.500 giri/minuto. Le prestazioni sono ulteriormente potenziate da un cambio a sei marce che offre la possibilità di selezionare due mappature:

Uso normale Configurazione racing

Questa versatilità consente ai piloti di adattare la guida alle proprie esigenze. Lo stile della Piega 452 è caratterizzato da un design distintivo, con scarichi laterali alti che si ispirano al famoso modello Panigale. Questa scelta non solo conferisce alla moto un aspetto sportivo e aggressivo, ma contribuisce anche a migliorare la gestione delle masse e il comportamento dinamico in curva.

Ciclistica e maneggevolezza

La ciclistica della FB Mondial Piega 452 è progettata per garantire agilità e stabilità, grazie a un telaio in tubi d’acciaio che offre una rigidità ottimale. Con un interasse di soli 1.355 mm, la moto si presenta maneggevole e pronta a rispondere prontamente ai comandi del pilota. Le sospensioni, dotate di una forcella USD da 41 mm e di un mono posteriore regolabile nel precarico, assicurano un’escursione di 120 mm, permettendo di affrontare sia le strade cittadine sia i percorsi extraurbani senza compromessi.

Il sistema frenante della Piega 452 è di alto livello, con un disco anteriore da 320 mm e pinza radiale a 4 pistoncini, abbinato a un disco posteriore da 240 mm con pinza a 2 pistoncini. Questa combinazione garantisce una potenza frenante adeguata e una decelerazione efficace, fondamentale per la sicurezza del pilota.

Comfort e dotazioni tecnologiche

Con un peso contenuto di 177 kg e una sella posizionata a 820 mm da terra, la FB Mondial Piega 452 promette un’esperienza di guida comoda e intuitiva, anche per i motociclisti meno esperti. Il serbatoio da 10 litri offre un’autonomia di circa 200 km, rendendola una scelta praticabile per l’uso quotidiano e per escursioni nel fine settimana.

La moto è equipaggiata con una serie di dotazioni tecnologiche all’avanguardia. Tra queste spicca l’ABS disinseribile, che consente ai motociclisti di disattivare il sistema in determinate condizioni, come in pista, per una maggiore libertà di guida. I comandi retroilluminati e il display TFT a colori personalizzabile forniscono informazioni dettagliate sulla velocità, la pressione degli pneumatici e altri parametri di marcia, permettendo al pilota di tenere sempre sotto controllo le condizioni della moto.

Design e varianti cromatiche

La FB Mondial Piega 452 si distingue nel panorama delle naked di media cilindrata non solo per le sue prestazioni, ma anche per il suo design italiano accattivante e curato nei minimi dettagli. Disponibile in due varianti cromatiche, Nero e Factory, la moto si propone come una scelta distintiva, in grado di attrarre l’attenzione non solo per le sue caratteristiche tecniche ma anche per il suo look moderno e sportivo.

La Piega 452 rappresenta quindi una proposta interessante nel mercato delle moto naked, combinando un design affascinante con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Con la sua capacità di sfidare i modelli più affermati e una dotazione tecnica di alto livello, FB Mondial punta a conquistare una fetta significativa di motociclisti che cercano una moto in grado di offrire emozioni e prestazioni senza compromessi.

Il lancio della FB Mondial Piega 452 nel 2025 segna un nuovo capitolo per il marchio, che continua a evolversi e a proporre modelli in grado di rispondere alle esigenze di una clientela sempre più esigente. Con la sua storia che affonda le radici negli anni ’40, FB Mondial ha dimostrato nel corso degli anni di saper coniugare tradizione e innovazione, e la Piega 452 rappresenta un perfetto esempio di questo connubio. La sfida è aperta e gli appassionati non vedono l’ora di scoprire come si comporterà questa nuova naked sportiva nelle strade e nei circuiti.