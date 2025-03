La Fiat Nuova 500, conosciuta anche come Fiat 500e, rappresenta una rivisitazione modernizzata di un classico intramontabile. Il suo design inconfondibile richiama le forme tondeggianti della celebre versione degli anni ’50. Con dimensioni compatte di 363 cm di lunghezza, 168 cm di larghezza e 153 cm di altezza, questo modello è particolarmente adatto per la guida in città, dove le manovre in spazi ristretti diventano un gioco da ragazzi. La nuova piattaforma su cui si basa è stata progettata specificamente per la versione elettrica, con solo il 4% di componenti condivisi con la variante ibrida, un cambiamento necessario per integrare la batteria e ottimizzare l’efficienza.

Lo stile

Il design della Fiat 500e è una riuscita sintesi di nostalgia e modernità. I fari anteriori, tagliati a livello del cofano, conferiscono un tocco di personalità. Inoltre, la gamma di colori e le possibilità di personalizzazione la rendono particolarmente attraente per i più giovani e per chi ama lo stile. Un esempio di questa attenzione al design è la collaborazione con il noto marchio di moda Armani, che ha dato vita a una versione esclusiva della 500e, sottolineando l’affinità tra moda e automobili. Il modello cabriolet, disponibile anche nella configurazione 3+1 con una porta posteriore che si apre controvento, offre un’esperienza di guida unica nel panorama delle city car.

L’abitacolo

Entrando nell’abitacolo della Fiat 500e, si nota subito un’atmosfera semplice e contemporanea. Il sistema multimediale, dotato di uno schermo touchscreen da 10,3 pollici, è intuitivo e reattivo, offrendo una buona connettività grazie a Apple CarPlay e Android Auto wireless. Gli interni, specialmente nelle versioni più accessoriate, sono curati nei dettagli e trasmettono una sensazione di qualità. Tuttavia, lo spazio posteriore è limitato, rendendo questo veicolo più adatto come seconda auto per la città o come prima auto per singoli o coppie che non necessitano di ampio spazio per i passeggeri. La capacità del bagagliaio, di 185 litri, è sufficiente per la spesa settimanale o per brevi viaggi, espandibile a 550 litri abbattendo i sedili posteriori.

I motori

La gamma della Fiat 500e si compone di due versioni di motorizzazione:

Batteria da 23,65 kWh e un motore da 95 CV, con un’autonomia dichiarata di 190 km, ideale per chi utilizza l’auto principalmente in contesti urbani. Batteria da 42 kWh e un motore da 118 CV, che offre un’autonomia dichiarata di 320 km, rendendola adatta anche per gite fuoriporta.

Questo aspetto la rende versatile, in grado di soddisfare le esigenze di una clientela più ampia.

I prezzi

La Fiat 500e presenta diverse opzioni di prezzo, a seconda dell’allestimento e della motorizzazione scelta. Per la batteria da 23,65 kWh, i prezzi partono da 29.950 € per la versione RED, fino a raggiungere i 35.590 € per la versione Cabrio La Prima. Per la batteria da 42 kWh, si parte da 34.450 € per la versione RED e si arriva a 41.500 € per l’allestimento Giorgio Armani. Questa gamma di prezzi rende la 500e accessibile a diverse fasce di clientela, pur mantenendo una qualità premium.

La dotazione

L’allestimento RED rappresenta il punto di ingresso nella gamma e offre una dotazione di serie interessante, comprendente schermo touchscreen da 10,25 pollici, climatizzatore automatico e sistemi di sicurezza avanzati come la frenata automatica d’emergenza. È l’ideale per chi cerca un’auto pratica e sicura per l’uso quotidiano in città.

L’allestimento La Prima è pensato per chi desidera un livello di comfort e sicurezza superiore, includendo fari full LED, cerchi in lega da 17 pollici e un sistema di assistenza alla guida più sofisticato. Gli interni premium rendono questa versione particolarmente attraente per chi cerca un’esperienza di guida più esclusiva.

Per chi non si accontenta, l’allestimento Giorgio Armani si distingue per i materiali pregiati e i dettagli curati. Con una plancia in legno, sedili in pelle Soft Touch e un sistema audio JBL Premium, rappresenta il top della gamma, rivolgendosi a chi desidera il massimo senza badare a spese.

Pacchetti e optional

Per personalizzare ulteriormente la propria Fiat 500e, sono disponibili diversi pacchetti e optional. Tra questi:

Pack Comfort: offre sedili anteriori riscaldabili e specchietti retrovisori elettrici. Pack Tech: include il sistema di guida assistita di livello 2. Pack Style: aggiunge elementi estetici come cerchi in lega bruniti.

Questi pacchetti permettono ai clienti di adattare la vettura alle proprie esigenze specifiche, rendendo la scelta dell’allestimento ancora più personalizzata.

In sintesi, la Fiat 500e si presenta come una proposta versatile e stilosa nel segmento delle city car elettriche, capace di soddisfare le esigenze di una clientela variegata, grazie alla sua gamma di allestimenti e opzioni. La scelta dell’allestimento giusto dipenderà da fattori come l’uso previsto, il budget e il desiderio di personalizzazione.