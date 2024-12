Nuovo veicolo low cost in arrivo da tenere fortemente in considerazione in vista del futuro: di quale modello stiamo parlando.

All’interno del mercato motoristico mondiale si possono trovare veicoli di tutti i tipi, non esiste praticamente la benché minima possibilità di non godere di mezzi a due o quattro ruote perfetti per uno o l’altro cliente, perché si tratta di un settore talmente tanto vasto che è difficile non rintracciare il modello più adatto alle nostre esigenze.

Se necessitate di un modello low cost e compatto (per usare un’eufemismo), per esempio vi piacerà davvero moltissimo il prodotto che stiamo per conoscere meglio nelle prossime righe.

Si tratta di un veicolo che sembra già sfidare sul mercato colossi dell’automobile come Fiat e Citroen, quindi non stiamo parlando assolutamente di un mezzo di trasporto che vuole solo apparire e non lasciare il segno minimamente: detto questo, conosciamo meglio il veicolo di cui vi stiamo parlando.

Prezzo basso e compattezza ai primi posti: di che modello stiamo parlando

Il modello che abbiamo appena introdotto si chiama Desner A05, ed è un quadriciclo leggero elettrico che può essere guidato già a 14 anni con la patente AM. Con le consegne che sono previste a partire dal 2025, si presenta come un grande rivale della Citroen Ami e della Fiat Topolino. La velocità massima che può raggiungere è di 45 chilometri orari, mentre – secondo quanto dichiarato dall’azienda che lo vende – l’autonomia si attesterebbe sui 120 chilometri.

Non sembrano essere numeri stratosferici, tuttavia bisogna considerare che è un veicolo pensato per le città e più in generale per le strade urbane, come fra le altre cose dimostra il suo aspetto fortemente compatto e minimal. Per quanto riguarda la ricarica della batteria, servono circa 6 ore per fare il pieno di energia. La piccola vettura in questione adotta freni a disco all’anteriore e al posteriore, con cerchi da 13 pollici. Nell’abitacolo troviamo strumentazione digitale e un sistema infotainment con tanto di display da 9 pollici collocato al centro della plancia; quest’ultimo gode di una piattaforma basata su Android.

Ma quanto costa questa particolare creazione? 9.900 euro. Inoltre, aggiungendo 1.000 €, sarà possibile avere anche l’aria condizionata. Il Desner A05 ha lanciato pure un’offerta che permette di preordinare il quadriciclo anticipando 99 al posto di 199€ (sfruttando l’Ecobonus). In questo modo, anche se il fondo degli incentivi in Italia sta per finire, sarà possibile acquistare il mezzo di trasporto a 6.654, 10 €. In ogni caso, parliamo sicuramente di una proposta molto interessante, soprattutto per chi desidera acquistare un veicolo compatto, conveniente ed economico.