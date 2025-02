Il primo giorno di test ufficiali della Formula 1 2025 si è svolto sul circuito di Sakhir, in Bahrain, offrendo uno spaccato interessante sullo stato di preparazione delle scuderie in vista dell’inizio del campionato, fissato per il 16 marzo in Australia. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per le squadre di valutare le proprie monoposto e un banco di prova per misurare il progresso rispetto agli avversari.

Risultati significativi dei test

La sessione di test ha visto Lando Norris, pilota della McLaren MCL39, primeggiare con un tempo di 1’30″430. Questo risultato ha stupito molti, considerando che la McLaren ha intrapreso un percorso di sviluppo ambizioso negli ultimi anni. Norris ha dimostrato di avere un ottimo feeling con la monoposto, chiudendo la giornata davanti a nomi illustri come George Russell, attualmente alla Mercedes, e il campione del mondo in carica Max Verstappen, alla guida della Red Bull.

I risultati del primo giorno di test possono essere riassunti come segue:

Lando Norris (McLaren) – 1’30″430 George Russell (Mercedes) – 1’30″734 Max Verstappen (Red Bull) – tempo non specificato Charles Leclerc (Ferrari) – 1’30″878 Carlos Sainz (Williams) – tempo non specificato Pierre Gasly (Alpine) – tempo non specificato

Performance delle scuderie

Il secondo posto di Russell è un buon segnale per la Mercedes, che ha puntato su una continua evoluzione della propria monoposto. Verstappen, pur non brillando come nelle scorse stagioni, ha comunque completato un buon numero di giri, chiudendo in terza posizione. La Red Bull, tradizionalmente forte sul circuito di Sakhir, si sta preparando per difendere il titolo conquistato.

Charles Leclerc ha portato la Ferrari SF-25 al quarto posto, dimostrando che la scuderia di Maranello ha fatto progressi significativi rispetto alla stagione precedente. Tuttavia, la Ferrari ha dovuto affrontare qualche difficoltà negli ultimi frangenti della giornata, quando Norris e Russell hanno preso il sopravvento. Carlos Sainz ha completato la top five con la sua Williams, suggerendo che la scuderia britannica potrebbe aver trovato un nuovo slancio.

Giovani talenti e imprevisti

Un interessante punto di vista è rappresentato dalla giovane promessa Kimi Antonelli, che ha debuttato con la Mercedes come compagno di squadra di Russell. Con il settimo tempo, a +0″998 dalla vetta, Antonelli ha mostrato il suo potenziale, risultando il più veloce nella sessione del mattino con un tempo di 1’31”428. La presenza di giovani talenti come Antonelli potrebbe rappresentare il futuro della Formula 1, specialmente alla luce dell’importanza di investire in nuove leve.

La giornata di test non è stata priva di eventi imprevisti. Un blackout ha colpito il circuito, costringendo gli organizzatori a fermare le prove per circa mezz’ora. Questo imprevisto ha richiesto un’estensione della sessione di un’ora, permettendo ai team di recuperare il tempo perso. Anche qualche goccia di pioggia ha reso le condizioni della pista più incerte; tuttavia, gli effetti sulle prestazioni non sono stati significativi, e i team hanno potuto raccogliere dati preziosi per il continuo sviluppo delle monoposto.

In sintesi, il primo giorno di test in Bahrain ha fornito molte informazioni utili per le scuderie. Con l’avvicinarsi del primo Gran Premio, i team dovranno analizzare i dati raccolti per affinare le loro strategie e ottimizzare le monoposto. Mentre ci si prepara per la stagione, l’attenzione sarà rivolta non solo ai tempi sul giro, ma anche all’affidabilità e alla capacità di adattamento delle monoposto alle varie condizioni di gara.