La storica Fiat 500, simbolo del design e della cultura automobilistica italiana, si appresta a entrare in una nuova era con la sua versione ibrida, conosciuta come Fiat 500 “Torino”. Questo nuovo allestimento, pensato per celebrare la bellezza e l’unicità della città di Torino, include nella sua progettazione una silhouette della città, un elemento che arricchisce l’estetica del veicolo e rappresenta un omaggio alle radici della casa automobilistica. La produzione della nuova Fiat 500 ibrida avrà luogo nello stabilimento di Mirafiori, un luogo che ha visto la nascita di innumerevoli modelli iconici nel corso degli anni.

Prototipi in fase di sviluppo

I lavori di adeguamento della linea di produzione inizieranno ad aprile 2025. Durante questo mese, l’impianto di Mirafiori sarà temporaneamente fermo per permettere le necessarie modifiche strutturali e tecnologiche. La produzione effettiva della Fiat 500 “Torino” è programmata per novembre 2025, anche se gli ottimisti sperano che le prime unità possano arrivare già a settembre, in modo da poterle vedere nei concessionari entro la fine dell’anno. Per garantire una transizione fluida e di alta qualità, i primi prototipi della nuova 500 ibrida saranno realizzati già a maggio 2025. Questo passaggio è cruciale per testare le varie fasi di sviluppo e perfezionare i processi di produzione in serie.

Modifiche necessarie per un’ibrida

La Fiat 500 ibrida sarà costruita sull’architettura della versione elettrica esistente, ma richiederà significative modifiche per adattarsi al nuovo motore a benzina 3 cilindri da 1.0 litri. Le sfide principali della produzione ibrida includono:

Riconfigurazione della piattaforma progettata per l’elettrico. Integrazione del motore a benzina, del serbatoio del carburante e dell’impianto di scarico.

Per questo motivo, la linea di assemblaggio attuale della Fiat 500 elettrica subirà modifiche importanti. Tra le modifiche previste, ci sarà la rimodellatura della lastratura e della linea del pavimento centrale, in modo da poter ospitare le nuove componenti richieste per il modello ibrido. Inoltre, verrà installata una nuova linea di produzione dotata di robot di saldatura avanzati, specificamente progettati per i puntoni e il tunnel centrale, garantendo così una maggiore precisione e efficienza nella produzione.

Innovazione e sostenibilità

Il progetto della Fiat 500 ibrida si inserisce all’interno del Piano Italia annunciato da Stellantis nel dicembre scorso. Questo piano strategico ha come obiettivo primario quello di rafforzare la centralità dell’Italia nelle attività del gruppo automobilistico, con l’intento di investire in innovazione e sostenibilità. Stellantis prevede di produrre annualmente 100.000 unità della Fiat 500 ibrida, con l’aggiunta di ulteriori 40.000 unità della versione elettrica. Queste cifre non solo evidenziano l’impegno dell’azienda verso la transizione ecologica, ma anche la volontà di mantenere vivo il patrimonio automobilistico italiano, creando opportunità di lavoro e sviluppo nel territorio.

L’introduzione della Fiat 500 “Torino” rappresenta un importante passo verso un futuro automobilistico più sostenibile. La crescente domanda di veicoli ibridi e elettrici riflette una tendenza globale verso la riduzione delle emissioni di carbonio e la promozione di tecnologie più ecologiche. La Fiat 500, con la sua lunga storia e il suo status iconico, si posiziona come un modello di riferimento in questo cambiamento, incarnando l’innovazione tecnologica e il design italiano.

La Fiat 500 “Torino” non è solo un modello di auto; è un progetto che unisce tradizione e innovazione, radici e futuro, in un’unica, affascinante silhouette. Con la sua produzione in arrivo, il mondo delle automobili si prepara a celebrare un nuovo capitolo della leggendaria storia della Fiat 500.