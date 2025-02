Da un bel po’ di tempo questo storico fuoriclasse della Formula Uno si è ritirato, ma adesso sembrerebbe pronto a tornare in pista.

Una cosa che certamente non si può dire alla Formula Uno è che le manchino i talenti straordinari. Pensiamo a Lewis Hamilton, pronto alla sfida in Ferrari dopo sette campionati mondiali vinti, o a Fernando Alonso, Max Verstappen e Charles Leclerc. Insomma, i talenti fantastici in F1 non mancano, anche se forse dovremmo nominarne un altro.

Lui non corre più, essendosi ritirato dalle scene da qualche anno, certo, tuttavia le cose potrebbero presto cambiare nel futuro prossimo. Indiscutibilmente leggenda della massima categoria automobilistica, nonostante le abbia detto addio da diversi anni sarebbe pronto al ritorno alle gare proprio in F1.

I fan sono già pronti a festeggiare in caso questo avvenga. Come, non avete ancora capito di quale atleta stiamo parlando? In questo caso, ve lo diciamo nelle prossime righe: ecco dove potrebbe correre in vista dei prossimi anni.

Dopo essersi ritirato da tempo potrebbe tornare in F1: di chi parliamo

Il pilota di cui vi stiamo parlando è Sebastian Vettel, ritiratosi dalla Formula Uno nel 2022 e quattro volte campione del mondo nella medesima categoria. Ex pilota di Toro Rosso, Red Bull, Ferrari e Aston Martin, l’asso del volante manca ormai da oltre due anni all’interno della classe regina del motorsport. Secondo F1-Insider, la sua ultima squadra avrebbe scelto di non rinnovargli il contratto (Aston Martin) per favorire l’approdo di Fernando Alonso nella stessa scuderia.

Nonostante ciò, Vettel ha tentato di tornare a correre. L’ex Ferrari ha cercato un posto in Audi-Sauber, tuttavia l’allora amministratore delegato Andreas Seidl pare che rifiutò la sua proposta. Colui che ha sostituito Seidl, ovvero Mattia Binotto, ha scelto di puntare sul giovane Gabriel Bortoleto. E non è finita qui, perché sembra che l’asso tedesco abbia considerato un ritorno in Red Bull, magari sfruttando le difficoltà di Sergio Perez; Helmut Marko, consigliere Red Bull, ha confermato questi contatti, preferendo però a quanto pare proteggere la carriera del quattro volte iridato, evitando così un confronto diretto con Verstappen.

E poi ci sarebbe da considerare la Porsche, con cui – dopo un test di Vettel con la 963 – alla fine c’è stato un nulla di fatto. Il brand tedesco ha scelto di proseguire con altri piloti in vista della 24 Ore di Le Mans. Per il momento l’ex ferrarista partecipa a eventi espositivi promuovendo carburanti sintetici con monoposto storiche e si prepara a sostenere l’esame per la licenza da agricoltore in Svizzera. Vedremo se in futuro si aprirà uno spiraglio per quanto riguarda un suo ritorno in F1 o per un debutto in altre discipline di livello come il WEC.