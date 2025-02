Ecco la verità sul rapporto tra i due piloti Ferrari degli ultimi anni. I motivi per cui l’entrata di Lewis Hamilton cambierà radicalmente le cose.

L’arrivo di Lewis Hamilton nella scuderia del Cavallino, un cambio della guardia con lo spagnolo Carlos Sainz che ha sicuramente mostrato prestazioni molto interessanti negli ultimi anni, cambia certamente le cose negli equilibri tra piloti della scuderia di Maranello. La domanda che tutti si pongono è se le cambierà in meglio o in peggio, dopo tutto, non è facile far andare d’accordo un pluricampione che non accetterà il ruolo del “gregario” ed un talento come Charles Leclerc, ormai abituato ad essere il pilota di punta della squadra italiana.

Forse un’occhiata più approfondita nel rapporto che Leclerc e Sainz hanno avuto negli ultimi anni passati insieme, anni caratterizzati da bei momenti e importanti vittorie ma anche dall’amaro in bocca di essersi fatti superare da una RedBull imprendibile ed una McLaren sorprendente l’ultima stagione. Di recente, sono emersi dei retroscena molto interessanti.

Una voce interna dal paddock, quella del Meccanico Xavier “Xavi” Marcos che ha lavorato per quattro anni con i due rivela cose interessanti. A quanto pare, il rapporto tra Leclerc e Sainz era molto diverso da come è stato dipinto dai media in tutto questo tempo e in particolare, è interessante la reazione del monegasco alla notizia che Sainz sarebbe stato rimpiazzato dal Leone britannico…

Sainz e Leclerc, “affari” di coppia…

L’intervista rilasciata a Formula1.it affronta nel dettaglio il tema della relazione umana tra i piloti, al di là di quello che abbiamo visto in pista e mostra aspetti ignoti al pubblico del rapporto tra i due campioni. “Tra Sainz e Leclerc c’è sempre stato un rapporto formale, sono due professionisti. Sainz lavora molto duramente”, spiega Marcos. Del resto, basta vedere la grande stagione che Sainz ha fatto lo scorso anno pur sapendo di lasciare Ferrari, per evidenziare la sua grande professionalità di uomo e pilota.

Tra i due non sarebbero mancati momenti tesi, gestiti però sempre grazie al team e allo spirito di grandi atleti dei due ragazzi che non sono mai arrivati a situazioni ingestibili: “Sono due persone molto diverse, logicamente ci sono stati momenti di disaccordo, succede: li hanno sempre superati parlando in modo costruttivo”, la rivelazione di Marcos sul rapporto tra i due piloti.

“Ha sempre assistito alle trattative, sapeva tutto. Ovviamente ha reagito bene, ha subito imparato di poter crescere come pilota imparando dall’approccio che Lewis ha con il mondo dello sport automobilistico”, le rivelazioni sul rapporto tra Leclerc e l’arrivo di Hamilton. Il pilota di Monaco avrebbe addirittura chiesto di poter assistere alla prima sessione di Hamilton con il simulatore Ferrari per poter “rubare con gli occhi” quante più informazioni possibili.

In molti team il rapporto tra piloti negli anni non è stato idilliaco e questo ha creato problemi anche a grandi squadre: non sembra però il caso di Ferrari che, al di là di molti errori di strategia commessi negli anni in pista, ha sempre avuto modo di gestire piloti professionisti che si sono comportati come tali, da Leclerc a Sainz arrivando ora ad Hamilton.