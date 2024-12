Il mondo della Formula Uno è attonito all’annuncio sul campione del paddock: le sue parole sembrano essere una sentenza definitiva sull’addio.

Lacrime amare di addio, con la consapevolezza che tutti si aspettavano sicuramente un finale diverso. Già, perché la separazione tra Red Bull e Sergio Perez era ormai scontata, ma d’altro canto tale scenario era totalmente inaspettato fino a un anno fa con queste modalità. Il rinnovo nel corso della stagione appena conclusasi non ha sortito gli effetti sperati, con il messicano che si è visto costretto ad abdicare a un vortice di negatività, che lo ha portato all’addio alla Scuderia austriaca. Al suo posto, ci sarà Liam Lawson, che ha vinto il testa a testa con Yuki Tsunoda per il posto affianco al campione del Mondo Max Verstappen.

Una situazione che compromette le speranze di un ritorno nel paddock anche nella stagione 2025. C’è, inoltre, chi pensa che Perez possa ritornare nel 2026, quando in Formula Uno esordirà l’undicesimo costruttore, ossia Cadillac. Tuttavia, le parole rilasciate dal padre dell’ormai ex Red Bull sembrano essere una sentenza definitiva, segnando così la fine del legame tra suo figlio e il mondo della Formula Uno, però in via definitiva. Uno scenario davvero impensabile fino a qualche mese fa.

Formula Uno, papà Perez: “Non c’è un piano B per noi”

Per Sergio Perez, ormai c’è anche l’ufficialità: il messicano non prenderà, in nessun modo, alla griglia di partenza per la stagione 2025. Un’amarezza difficile da contenere anche per lo stesso papà del pilota messicano, Antonio Perez Garibay.

In un’intervista concessa a Fox Sports, Perez senior sembra addirittura chiudere le porte, per sempre, al mondo della Formula Uno:

“Non c’è un piano B, non c’è un piano C, quindi si tratta di una completa uscita per Checo. In questo momento il capitolo della Formula Uno si sta chiudendo per noi. In ogni caso, anche quando è stato licenziato dalla Racing Point non aveva un piano B e la carriera in Formula Uno sembrava dovesse essere al capolinea. Dunque, per adesso non c’è niente nell’immediato futuro. Dobbiamo accettarlo e permettergli di godersi la sua famiglia”.

Parole che lasciano spazio a poche interpretazioni: Sergio Perez si sta preparando a dire addio per sempre alla Formula Uno. Anche se una finestra, eventualmente, per Cadillac nel 2026 è bene lasciarla quantomeno socchiusa, considerando che anche il prossimo anno il mercato piloti si preannuncia movimentato.